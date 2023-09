Appel au 911 et vidéo de l’arrestation diffusée lors du procès d’un homme accusé du meurtre d’une famille musulmane à London, en Ontario.

Attention : cette histoire contient des détails troublants.

L’homme accusé d’avoir renversé une famille musulmane à London, en Ontario, avec son camion s’est approché d’un chauffeur de taxi quelques minutes après l’incident de l’été 2021 et lui a dit d' »appeler les flics », a déclaré mardi le procès pour meurtre et terrorisme de Nathaniel Veltman. .

Azzeddin Jahanghiri, un chauffeur de Yellow London Taxi, a témoigné le deuxième jour du procès devant la Cour supérieure de l’Ontario à Windsor.

Yumnah Afzaal, 15 ans, ses parents, Madiha Salman, 44 ans, et Salman Afzaal, 46 ans, et la matriarche de la famille Talat Afzaal, 74 ans, ont été tués dans l’attaque. Un jeune garçon, alors âgé de neuf ans, a survécu.

Veltman, 22 ans, a plaidé non coupable de quatre chefs d’accusation de meurtre au premier degré et d’un chef de tentative de meurtre, ainsi que d’accusations liées au terrorisme.

Jahanghiri a déclaré qu’il venait de commencer son quart de travail vers 18 heures le 6 juin 2021 et qu’il se trouvait sur le parking du centre commercial Cherryhill en train de prendre un café et d’attendre des appels.

Il a témoigné que vers 20 h 44, le camion de l’accusé s’est arrêté derrière la cabine, la vitre baissée et la main tendue. – et il portait un casque.

Les amis et la famille de la famille Afzaal quittent la Cour supérieure de justice de l’Ontario à Windsor le premier jour du procès lundi. (Dax Melmer/CBC)

« J’ai vu de la fumée sortir de sous le capot et celui-ci était endommagé. Il a dit : « Appelle les flics, appelle la police ». Je pensais qu’il avait besoin d’aide », a déclaré Jahanghiri au tribunal. « Parfois, les gens ont besoin d’un coup de pouce ou de directives, alors je suis allé vers lui.

« Je lui ai demandé : ‘De quoi tu parles ?’ et il a dit : « Tais-toi et appelle les flics. Je viens de frapper quelqu’un. Je viens de tuer quelqu’un. »

Jahanghiri a déclaré qu’il avait composé le 911 et mis l’appel sur haut-parleur afin que le conducteur de la camionnette puisse parler au répartiteur.

Dans l’appel téléphonique diffusé au jury, on entend Veltman dire : « C’est moi. C’est moi qui l’ai fait. C’est moi qui ai percuté ces gens. »

Lors de l’appel, il donne son nom, l’épelle, récite sa date de naissance puis dit : « Je l’ai fait exprès ».

Cabbie a ignoré la demande de l’accusé de « faire une vidéo »

L’appel au 911 a duré un peu moins d’une minute et demie, jusqu’à ce que deux voitures de police arrivent sur le parking.

« Quand les policiers sont arrivés, il [the accused] est sorti de son camion et il m’a dit : « Fais une vidéo, fais une vidéo », mais je l’ai en quelque sorte ignoré et je suis allé dans mon taxi. Après que de nombreux autres policiers soient arrivés, il m’a regardé à nouveau et m’a dit : ‘Je t’ai dit de faire une vidéo.' »

L’attitude de l’accusé, selon le chauffeur de taxi, était « calme et souriante ».

REGARDER | AVERTISSEMENT : La vidéo diffusée lors du procès pour meurtre et terrorisme contient du contenu graphique : Une vidéo de surveillance montre l’arrestation de Nathaniel Veltman à London, en Ontario. RÉSUMÉ : AVERTISSEMENT : Cette vidéo contient du contenu graphique. Une partie de la preuve soumise au jury était une vidéo prise par les caméras de sécurité du centre commercial Cherryhill à London, en Ontario, alors que l’accusé parlait à un chauffeur de taxi et que la police arrivait pour l’arrêter.

Plus tôt mardi, des images vidéo de surveillance ont été présentées par Viktor Poc, un analyste médico-légal civil de la police de Londres. Poc a également donné des détails sur ce qui est vu dans la vidéo, tout en répondant aux questions de la Couronne.

Les images montrent la camionnette tournant dans le parking du centre commercial à 20 h 44 avec son avant endommagé. On y voit également des voitures de police arrivant dans le parking, Veltman sortant de son camion, se mettant à genoux et mettant ses mains sur sa tête.

Après que les policiers se soient approchés de l’accusé, il se couche et ils le fouillent, selon la vidéo.

Jahanghiri a déclaré avoir remarqué que l’accusé portait un gilet pare-balles sous une veste, ainsi qu’une chemise blanche avec une grande croix noire sur le devant et dans le dos.

La juge Renée Pomerance de la Cour supérieure préside le procès. (Pam Davies/CBC)

Le camion et le taxi noirs sont scotchés par des policiers et l’accusé est emmené dans une voiture de patrouille à 20 h 58.

Les procureurs de la Couronne prétendent que l’accusé était un nationaliste blanc qui avait pour objectif de tuer des musulmans avec son camion.

Déclarations d’ouverture, faits convenus

Lundi, le jury a entendu les déclarations liminaires ainsi que certains faits sur lesquels les procureurs et les avocats de la défense s’accordent, notamment que l’accusé roulait vers le nord sur Hyde Park Road cette nuit-là lorsqu’il a vu les Afzaal et a fait demi-tour en direction de South Carriage Road, puis a fait franchir le trottoir au camion et a heurté la famille.

Les données du camion montrent qu’il s’est dirigé vers la famille avant l’impact et que sa pédale d’accélérateur était comprimée à 100 % cinq secondes avant l’impact. Sa pédale de frein n’a jamais été enfoncée, la défense et la Couronne sont d’accord.

Yumna Afzaal, 15 ans, Madiha Salman, 44 ans, Talat Afzaal, 74 ans, et Salman Afzaal, 46 ans, de gauche à droite, de Londres se promenaient le soir en juin 2021 lorsqu’ils ont été renversés par un camion. (Soumis par la famille Afzaal)

Ils ont également convenu que l’accusé avait conduit de manière irrégulière le long de Hyde Park Road, passant plusieurs feux avant de tourner vers l’est sur Oxford Street.

Le procès a été déplacé à Windsor, les raisons du changement de lieu étant soumises à une ordonnance de non-publication.

La sélection du jury a eu lieu la semaine dernière et les débats devraient durer huit semaines.