Appel. Abaisser les normes n’est pas le moyen d’attirer de nouveaux policiers – Shaw Local

Il y a une tendance alarmante dans l’application de la loi ces jours-ci. Il s’agit d’une poussée à l’échelle nationale pour réduire les exigences de niveau d’entrée pour les nouveaux policiers – sinon les éliminer complètement.

Pendant des décennies, les organismes d’application de la loi ont eu un processus complet d’entrée de gamme pour l’embauche d’agents de police, et ils auraient dû l’avoir. Cependant, après que George Floyd a été tué par l’officier Derek Chauvin il y a près de trois ans à Minneapolis, de nombreux chefs, shérifs et élus ont fait presse dans tout le pays pour assouplir ces exigences. Cela a déjà été fait à Memphis, et certains États veulent éliminer les exigences.

Récemment, la New Hampshire Police Chief’s Association a proposé une législation visant à éliminer les normes de condition physique au niveau d’entrée. Il s’agit de la première législation de ce type proposée pour supprimer l’ensemble du processus de conditionnement physique.

Les normes de condition physique sont établies pour une raison. L’application de la loi est un travail physiquement exigeant et souvent dangereux. L’élimination des normes de condition physique de base est une mauvaise idée et expose les ministères à de nombreux problèmes, y compris l’augmentation des blessures chez les agents. De plus, davantage de situations de recours à la force pourraient dégénérer, car certains agents auraient besoin de plus de capacités physiques et de techniques pour contrôler rapidement les sujets en raison de leur mauvaise forme physique.

Il y a une pression pour éliminer les normes de condition physique et établir des normes d’entrée pour les antécédents criminels. Par exemple, les candidats ne sont plus disqualifiés lors d’une arrestation s’il ne s’agit pas d’une condamnation pour crime. De nombreux services de police ont également assoupli les exigences en matière d’éducation ou les ont éliminées.

De nombreuses autres agences à l’échelle nationale ont déjà abaissé leurs normes, y compris des agences à Chicago, en Floride et au Tennessee. Par exemple, plusieurs des officiers inculpés à Memphis pour le meurtre de Tire Nichols ont été embauchés dans le cadre du programme Fast Track, qui a assoupli ses exigences car il avait du mal à recruter de nouveaux officiers. Le processus accéléré n’a jamais été une bonne idée et s’est avéré être un désastre, mais les agences l’adoptent toujours.

S’il ne fait aucun doute qu’il y a une pénurie d’agents de police, les ministères ne peuvent ignorer la nécessité de recruter et de retenir des personnes qualifiées qui satisfont aux normes minimales – physiques et autres.

En règle générale, les organismes d’application de la loi ont eu un long processus pour embaucher des agents. Dans la plupart des communautés, le processus est le suivant : Les candidats passent un test écrit et passent par des jurys d’entretien. Leurs noms sont ensuite inscrits sur une liste d’admissibilité et sont prêts pour la prochaine étape d’embauche. Tout d’abord, il y a une enquête approfondie sur les antécédents qui comprend un examen médical, un examen psychologique et, dans certains cas, des tests d’analyseur vocal et un polygraphe. De plus, presque toutes les agences exigent un examen psychologique par un psychologue agréé. Toutes les informations sont compilées et un conseil fait une recommandation au chef de la police pour l’embauche. En règle générale, le chef fera également un entretien final avec les candidats.

Un ancien lieutenant chargé du recrutement pour le département de police de Memphis a récemment déclaré à PBS qu’ils autoriseraient n’importe qui à être policier parce qu’ils voulaient augmenter leur nombre et remplir les créneaux. Le lieutenant a déclaré que les candidats n’étaient pas prêts pour le poste, mais on lui a dit de les embaucher quand même. De plus, le département a accordé aux recrues une prime de signature de 15 000 $ et une indemnité de réinstallation de 10 000 $ tout en supprimant progressivement les exigences pour que leurs crédits universitaires, leur service militaire ou leur travail antérieur dans la police ne comptent pour rien.

Dans presque tous les services de police, la culture mange la politique pour le déjeuner. Si vous n’avez pas de freins et contrepoids, vous aurez des problèmes. Il serait préférable d’avoir une supervision stricte et un processus d’embauche complet, en particulier pour les recrues.

Maintenant, une proposition nationale visant à réduire les exigences d’embauche de la police pour augmenter le bassin de candidats parce que les municipalités ont du mal à recruter de nouveaux agents n’est que la dernière tentative pour diminuer le professionnalisme et l’intégrité de la profession.

Je trouve cela très dérangeant et assez gênant. Les normes de recrutement et de recrutement de la police doivent être respectées.

Tom Weitzel est l’ancien chef du département de police de Riverside.