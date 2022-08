Appel à tous les sneakerheads – ajoutez ShoeCare de LG à votre liste de souhaits

Il y a des gens pour qui une chaussure est juste une chose qui empêche les pieds d’interagir avec les crottes de chien, le verre brisé et les flaques d’eau, et il y a des gens pour qui une chaussure est un objet de désir.

Pour ceux de ce dernier camp – les sneakerheads, les fanatiques de Manolo Blahnik – je vous donne le LG Styler ShoeCare. Ce que le Styler original fait pour les vêtements, le Styler ShoeCare vise à le faire pour les chaussures.

Au cas où vous auriez oublié ou jamais su en premier lieu, le LG Styler original est un placard à vapeur. Il rafraîchit les vêtements entre les passages au pressing, défroisse les tenues à la vapeur en fin de journée, sèche les manteaux humides, élimine la poussière et la pollution des foulards. Essentiellement, c’est un valet sous forme de garde-robe.

Le ShoeCare remplit une fonction similaire pour les chaussures en cuir, en daim et de sport. Il rafraîchit les chaussures à la vapeur et utilise un filtre “Zeo-Dry” (fabriqué à partir de zéolite minérale) pour les désodoriser et les sécher.

Cela ressemble un peu à un petit casier, avec de la place pour nettoyer deux paires de chaussures à la fois, et avec des programmes de nettoyage séparés.

LG

Il comporte dix programmes, qui devraient répondre à la plupart des types de chaussures en cuir, bien qu’il n’y ait aucune mention de talons hauts recouverts de tissu ou ornés, qui peuvent ne pas convenir à ce type d’entretien.

Il vaporise via une buse “multiple unique”, quoi que cela puisse signifier. LG a déposé cette marque sous le nom de “Moving Nozzle”, ce qui semble terrifiant. Il peut être ajusté à des chaussures à la vapeur de différentes tailles et peut rafraîchir quatre paires de chaussures en 37 minutes – si vous êtes le genre de maniaque qui porte quatre chaussures à la fois et DOIT les faire toutes à la vapeur en une demi-heure.

Gardez à l’esprit que ce processus n’est pas totalement silencieux. LG dit qu’il est de 35 dB en fonctionnement, ce qui peut signifier qu’il y a un bruit de fond de buse pendant que vous vous détendez, en rêvant de chaussures désodorisées.

Mais une fois vos chaussures propres, allez-vous simplement les remettre dans la garde-robe, comme un perdant normal qui porte des chaussures ? Non, vous ne le ferez pas. Pas si LG a quelque chose à dire à ce sujet.

LG

Au lieu de cela, vous achèterez un ShoeCase (joli, LG) qui vous donne un endroit pour les exposer – et qui les protège de l’humidité et du blanchiment du soleil, grâce à ses panneaux résistants aux UV. Le ShoeCase est une boîte de présentation avec une plaque tournante à 360 degrés dans la base, pour un entraîneur posant à la perfection. Il semble que vous puissiez en placer un sur le dessus de l’unité ShoeCare, et ils sont par ailleurs empilables, jusqu’à une hauteur de quatre caisses. Nous ne savons pas ce qui se passe si vous essayez d’en empiler cinq.

Et si tout cela ne vous suffit pas, le ShoeCare est un appareil connecté que vous pouvez contrôler sur votre téléphone via l’application LG ThinQ.

Pour l’instant, il n’y a pas de prix pour ces merveilles, ni de date de sortie aux États-Unis. Les sneakerheads britanniques prennent note : ils peuvent même ne pas venir du tout au Royaume-Uni.

Nous espérons voir ShoeCare et ShoeCase à l’IFA et en savoir plus. En attendant, vous pouvez en savoir plus sur le Styler original dans notre revue.