Appel à tous les chiens sales : Race Kelowna’s Tough Mutter pour la charité des animaux

Salissez-vous avec votre toutou cet été au Dirty Mutter.

La course d’obstacles annuelle est inspirée du style de course populaire Tough Mudder et comprend des sections de boue glissantes, des obstacles et des collines.

La course est la bienvenue pour les personnes et les chiots de tous niveaux, en mettant l’accent sur le plaisir dans la boue.

La course basée sur l’équipe canine et humaine est une collecte de fonds pour le Rescue Ranch à Kelowna, un sauvetage d’animaux à but non lucratif qui s’occupe de toutes sortes de créatures qui ont besoin d’un foyer aimant.

Actuellement, le ranch abrite trois chevaux, huit chèvres, deux moutons, un âne, un lama, un cochon, des canards, des poules, un pigeon, cinq lapins, deux chiens et trois chats.

En plus d’un amour des animaux, la propriétaire du ranch, Rhonda Laturnus, a une passion pour le fitness. Elle dirige une entreprise d’entraînement personnel appelée Results 4 Life Fitness sur son terrain à Black Mountain.

Son entreprise organise la course Dirty Mutter et tous les fonds collectés seront utilisés pour soutenir les animaux du Rescue Ranch.

L’événement aura lieu le 27 août au 2454 Brentwood Road, Kelowna.

Le Rescue Ranch recherche actuellement des entreprises pour devenir sponsors de la course, afin que Laturnus et les bénévoles du ranch puissent se concentrer sur les soins aux animaux.

Pour plus d’informations ou pour faire du bénévolat, devenir sponsor et vous inscrire à l’événement, visitez results4lifefitness.com ou contactez Laturnus au (250) 215-7120 ou [email protected]

