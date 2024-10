Appel à propositions Concéntrico | ArchQuotidien

Concéntrico, dans son objectif d’initier de nouveaux formats répondant aux transformations urbaines, présente un appel à propositions avec la Mairie de Logroño et le LIF 2002, Logroño Integración del Ferrocarril, dans le cadre du plan stratégique pour faire face à la canicule dans la ville de Logroño. L’objectif de cet appel est de créer une île climatique urbaine permanente, qui sera située autour du lac dans le parc Felipe VI sur le terrassement qui forme un carré hexagonal.

Cet appel se déroule en deux phases : la première phase, ouverte aux cabinets d’architecture jusqu’au 29 novembre 2024, nécessitera un panneau de synthèse au format A2, tandis que la deuxième phase offrira 1 500 € à quatre finalistes, avec une rémunération de 10 000 € pour le gagnant. projet. Le budget de mise en œuvre de l’Île Climat Urbaine est estimé à 80 000 €.

Au cours des dernières décennies, le changement climatique a généré des impacts importants sur les systèmes naturels et socio-économiques, les émissions de gaz à effet de serre, notamment de gaz à base de carbone, en étant la principale cause. Dans le sud de l’Europe, on s’attend à une augmentation de la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes, tels que les vagues de chaleur, les sécheresses et les inondations. Face à cette situation, il est essentiel de mettre en œuvre des actions d’adaptation pour atténuer ces effets, notamment dans les villes, où se manifestent des phénomènes tels que les îlots climatiques, des zones qui connaissent des températures nettement plus élevées que leur environnement.

Logroño, comme d’autres villes moyennes du sud de l’Europe, sera confrontée à une augmentation des vagues de chaleur et à une augmentation de la température moyenne annuelle. Une vague de chaleur à Logroño est définie comme une période pendant laquelle la température maximale dépasse 34,5 degrés Celsius et des températures minimales d’au moins 20 degrés Celsius sont enregistrées pendant trois jours consécutifs. Pour contrer cette tendance, des solutions basées sur la technologie et la nature sont proposées, telles que la création d’îlots climatiques, la décarbonation et l’économie circulaire, conformément aux directives zéro émission et circularité de l’Union européenne.

Le projet cherche à générer un espace de confort thermique qui propose une conception pouvant avoir des structures ou des zones ombragées, des plantations d’arbres, avec des espaces de sol naturel mou, perméable à l’eau, équipés de bancs, afin de réduire la température à des points spécifiques. Le concours en deux phases comprend la conception et la réalisation de l’îlot climatique. Les organisateurs du concours seront responsables de la production et de la construction de la proposition gagnante en coordination avec l’équipe sélectionnée.

La participation, qui a un format de livraison numérique, est ouverte à une portée internationale :

Les architectes (individuels ou groupes) qui soumettent des projets d’interventions permanentes dans l’une des disciplines de l’architecture, du design et de l’architecture paysagère sont éligibles.