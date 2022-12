Appel à la prison de Tory Lanez après les fuites de tir de Megan Thee Stallion

Pendant deux ans, nous avons entendu parler d’un appel présumé que Tory Lanez a passé que les procureurs ont utilisé comme preuve, mais grâce à une fuite en ligne, nous pouvons l’entendre par nous-mêmes.

La semaine dernière, Tory Lanez a été reconnu coupable des trois chefs d’accusation liés au tournage de Megan Thee Stallion en 2020. Le procès de deux semaines a été rempli de rebondissements, de tournants et de drames. L’ex-meilleure amie de Megan, Kelsey Nicole Harris, a livré un témoignage déroutant qui a laissé tout le monde perplexe. Son témoignage en salle d’audience contredisait son témoignage précédent avec les procureurs de septembre. Le témoin vedette de Tory a essentiellement placé le pistolet dans sa main et n’a pas du tout aidé son cas. L’un des principaux éléments de preuve qui n’a pas changé était un appel à la prison de juillet 2020 entre Tory et Kelsey alors qu’il était dans une prison du LAPD. Après deux ans à entendre les détails de l’appel, nous pouvons enfin l’entendre nous-mêmes.

Tory Lanez 2020 Prison Call To Kelsey Harris Leaks Online

Depuis 2020, nous avons entendu parler de ce prétendu appel à la prison entre Tory Lanez et Kelsey Harris où il se serait excusé d’avoir tiré sur Megan. Tout au long du procès, la défense de Lanez a soutenu qu’il ne s’était pas excusé d’avoir tiré sur Megan et n’avait jamais dit à quoi servaient ses excuses. La nuit dernière, l’appel à la prison a été divulgué en ligne et peut mettre fin à une grande partie de la désinformation entourant l’appel.

“Je sais [Megan] Je ne me parlerai probablement plus jamais, mais… bruh, je veux juste que vous sachiez, j’étais tellement ivre », a déclaré Lanez. «Je ne sais même pas ce qui se passait, putain. Je ne ferais jamais des conneries comme ça. “Peu importe, ça ne va rien arranger et ça ne va pas arranger mes actions, mais j’en suis profondément désolé”, a plaidé Lanez. «Je ne bouge même jamais comme ça du tout. Pour de vrai, pour de vrai, mec.

Pendant l’appel, Lanez admet qu’il ne se souvient même pas de quoi ils se disputaient tous. Il attribue ses actions au fait qu’il était ivre et même sans admettre l’étendue des actions, l’appel n’a probablement pas aidé son cas.

Vous pouvez écouter l’intégralité de l’appel ci-dessous.