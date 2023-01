Appel à enquête sur le dîner Checkers de Boris Johnson avec un parent milliardaire

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Boris Johnson fait face à une enquête potentielle pour savoir s’il a enfreint le code ministériel en utilisant Checkers pour un dîner avec le président de la BBC et un parent milliardaire qui a soutenu un prêt.

Les libéraux démocrates ont écrit au secrétaire du cabinet Simon Case pour lui demander d’enquêter si le premier ministre de l’époque avait discuté de ses propres affaires financières dans le manoir d’État de grâce et de faveur.

M. Johnson a utilisé Checkers pour organiser un dîner avec le président de la BBC Richard Sharp et son lointain cousin canadien Sam Blyth – le garant d’une facilité de crédit pouvant atteindre 800 000 £ – en mai 2021.

En vertu du code ministériel, les ministres ne peuvent utiliser les résidences officielles pour des activités personnelles que si cela est payé à leurs propres frais.

Dans une lettre partagée avec L’indépendantle whip en chef de la Lib Dem, Wendy Chamberlain, a demandé à M. Case de lancer une enquête “urgente” et d’établir si la ligne de crédit de 800 000 £ avait été discutée.

“Nous avons besoin d’éclaircissements urgents sur la question de savoir si Johnson a utilisé Checkers pour discuter de ses propres affaires financières personnelles et, dans l’affirmative, s’il a payé les dépenses lui-même”, a-t-elle déclaré. “Ne pas le faire serait une violation potentielle du code ministériel et un détournement inexcusable de l’argent des contribuables.”

Le député senior a ajouté: «Tout le mandat de Premier ministre de Boris Johnson a été terni par la sottise et le scandale. Le peuple britannique mérite de savoir si Johnson a utilisé l’argent public pour sécuriser sa propre tirelire personnelle.

M. Johnson a rejeté la fureur comme une “charge d’absurdités complètes” – disant qu’il était “dang-dang sûr” que le président de la BBC n’avait aucune connaissance de ses finances personnelles.

M. Sharp a déclaré mardi dans une interview à la BBC que l’accord de crédit de 800 000 £ n’avait pas été évoqué lors du dîner à Checkers – affirmant qu’il n’était allé “battre” qu’au nom du diffuseur.

Le président a été appelé à se retirer après qu’il est apparu qu’à la fin de 2020, il avait présenté M. Blyth au secrétaire du cabinet afin qu’ils puissent discuter de la question de savoir si le milliardaire pouvait agir en tant que garant de la ligne de crédit.

Mais M. Sharp, nommé plus tard président de la BBC en février 2021, a insisté sur le fait qu’il resterait en place et était “confiant” qu’il avait reçu le poste au mérite plutôt qu’en cas de favoritisme.

L’ancien banquier a déclaré qu’il avait contacté le secrétaire du cabinet pour discuter d’une offre d’aide financière de son “vieil ami” M. Blyth pour M. Johnson, avant de se retirer de toute discussion ultérieure.

“J’avais clarifié et convenu avec le secrétaire du cabinet, nous avions tous les deux le jugement que j’avais évité un conflit ou une perception de conflit”, a déclaré M. Sharp.

Lorsqu’on lui a demandé comment cette réunion s’était déroulée, il a répondu: «Sam est venu me voir et m’a dit: ‘Voulez-vous venir à Chequers? Je descends dîner avec Al’ [short for Mr Johnson’s first name Alexander].

“J’ai dit:” Ouais, super “- je n’étais jamais allé à Checkers et Sam m’a conduit vers le bas et nous avons dîné et j’ai profité de cette occasion pour battre pour la BBC.”

Il a ajouté: “Je ne sais rien des finances de Boris Johnson” car c’était “entre lui et sa famille”.

Lundi, le commissaire aux nominations publiques William Shawcross a annoncé qu’il enquêterait sur la nomination de M. Sharp au poste de président de la BBC en février 2021 pour s’assurer que le processus était mené “de manière équitable, ouverte et fondée sur le mérite”.

M. Sharp a déclaré qu’il pensait que sa sélection avait été effectuée «dans les règles de l’art» et a nié avoir induit en erreur le comité consultatif – ou les députés du comité des Communes sur le numérique, la culture, les médias et les sports lorsqu’il a comparu devant eux.

Le président de la BBC sera à nouveau interrogé au sein du même comité le 7 février pour faire face à des questions, le président par intérim Damian Green écrivant à M. Sharp mardi pour l’inviter à y assister.

L’ancien présentateur de la BBC, Andrew Marr, a appelé le président de la BBC à démissionner, affirmant que l’histoire était “toxique” pour la réputation du diffuseur.

“Ce serait bien mieux pour la BBC si Richard Sharp se retirait, et un nouveau président pourrait être trouvé qui n’était pas un parti politique ou si profondément ancré dans les cercles conservateurs supérieurs”, a-t-il déclaré.

Rishi Sunak, sous pression sur les affaires fiscales du président conservateur Nadhim Zahawi, a cherché à se distancier de la controverse sur le prêt de Johnson, affirmant que la nomination de M. Sharp avait été faite par “l’un de mes prédécesseurs”.

Pendant ce temps, Downing Street a déclaré que le Royaume-Uni ne dicterait pas à ses alliés la forme que devrait prendre le soutien à l’Ukraine, après que M. Johnson a appelé les pays occidentaux à envoyer davantage de chars.

Au milieu des pressions exercées sur l’Allemagne pour qu’elle intensifie sa réponse, M. Johnson a réitéré son appel aux pays occidentaux pour qu’ils envoient davantage d’armes à Kyiv. “Regardez ces braves Ukrainiens et répondez-moi à cette question : qu’est-ce qu’on attend au juste ?” a écrit l’ex-Premier ministre dans le Daily Mail.