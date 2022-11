Appel à des zones de contrôle des voitures à travers le Royaume-Uni pour réduire les décès dus à la pollution de l’air

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les ministres sont confrontés à une demande de congestion de style londonien et de zones à très faibles émissions dans les villes du Royaume-Uni, dans le but de réduire les 36 000 décès prématurés causés par la mauvaise qualité de l’air chaque année.

Des experts médicaux se sont associés au maire travailliste de la capitale, Sadiq Khan, et à l’écologiste conservateur Ben Goldsmith pour lancer un appel à l’action auprès de la secrétaire à l’environnement, Therese Coffey.

La lettre est intervenue après que le Département de l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales (Defra) de Mme Coffey a raté une date limite juridiquement contraignante du 31 octobre pour fixer de nouveaux objectifs pour la qualité de l’air et de l’eau, la biodiversité et la lutte contre les déchets.

Les signataires représentant Cancer Research UK, Asthma + Lung UK, Alzheimer’s Research et la British Heart Foundation se sont joints à Khan et Goldsmith pour avertir que le retard “met en danger la santé et le bien-être de millions de personnes”.

La position de M. Goldsmith en tant que donateur conservateur et président du Réseau conservateur pour l’environnement, qui compte des dizaines de députés parmi ses membres, rendra d’autant plus difficile pour Mme Coffey d’ignorer leur appel.

Ils ont mis en garde contre une “urgence sanitaire” dans de nombreuses régions du Royaume-Uni en raison des niveaux de pollution atmosphérique “toxiques”, qui laissent les communautés à travers le pays respirer de l’air à des normes bien inférieures aux directives de l’Organisation mondiale de la santé.

Et ils ont déclaré que des programmes tels que le péage urbain de Londres, introduit en 2003, et la zone à très faibles émissions (ULEZ), datant de 2019, se sont révélés être les moyens les plus efficaces d’améliorer l’air et devraient être « adoptés ». ” dans tout le Royaume-Uni.

La taxe de congestion quotidienne de 15 £ est payée quotidiennement par tous sauf les véhicules électriques et certains véhicules hybrides dans le centre de Londres, tandis que la zone à très faibles émissions (ULEZ) interdit à une zone beaucoup plus vaste de la capitale tout moteur diesel ou à essence ne répondant pas aux exigences modernes. normes.

Ensemble, ils font de la capitale l’une des plus grandes zones contrôlées pour les émissions de véhicules au monde et sont plus strictes que les zones d’air pur et à faibles émissions introduites dans des villes telles que Manchester, Édimbourg et Bath.

“Nous sommes tous conscients des pressions croissantes exercées sur le Service national de santé et il est donc de plus en plus vital que, dans la mesure du possible, nous cherchions à nous attaquer aux causes des maladies”, indique la lettre.

“Les preuves de plus en plus nombreuses montrent que la pollution de l’air a un impact sérieux et significatif sur l’ensemble de notre santé depuis le moment où nous sommes nés jusqu’à la vieillesse et doit donc être traitée de toute urgence.

« Tolérer cette urgence sanitaire ne devrait jamais être politiquement acceptable et nous savons que les outils les plus efficaces dont nous disposons sont des programmes tels que les zones à très faibles émissions et la tarification des usagers de la route. Des politiques comme celles-ci devraient être adoptées.

La pollution de l’air est connue pour réduire l’espérance de vie en augmentant les risques de maladies cardiovasculaires et de retard de croissance pulmonaire chez les enfants. Il provoque chaque année des milliers de cas de cancer du poumon chez les non-fumeurs.

Et de nouvelles preuves de dommages émergent, avec un examen des recherches concluant le mois dernier que le risque de démence pourrait augmenter de manière significative avec une exposition à long terme à la pollution par les particules fines.

«Ce rapport profondément préoccupant est le dernier d’une longue série de recherches visant à montrer que l’air toxique est un contributeur probable à l’une des conditions de santé à la hausse la plus rapide à laquelle est confronté le Royaume-Uni, le nombre de personnes diagnostiquées avec une démence devant augmenter à plus de 1,6 million. d’ici 2050 à moins que nous n’agissions pour réduire les risques », ont écrit les signataires de la lettre, dont Samantha Benham-Hermetz d’Alzheimer’s Research UK, le clinicien en chef de Cancer Research UK, le professeur Charles Swanton, le PDG d’Asthma + Lung UK Sarah Woolnough et John Maingay, directeur de politique à la British Heart Foundation.

Ils ont déclaré à Mme Coffey: «Avec plus d’ambition et avec une volonté de s’attaquer de front à ce problème, nous savons que cela peut être différent.

« Nous vous demandons de faire en sorte que la réduction drastique de la pollution de l’air soit considérée comme une priorité pour ce gouvernement et que de nouveaux objectifs audacieux soient fixés dans la loi le plus rapidement possible. Nous souhaitons travailler en étroite collaboration avec vous pour y parvenir.

Un porte-parole du ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales (Defra) a déclaré : « Bien que la qualité de l’air se soit considérablement améliorée depuis 2010, nous restons déterminés à continuer à apporter des améliorations.

« Nous n’attendons pas de nouvelles cibles pour agir. Nous avons déjà engagé près de 900 millions de livres sterling pour lutter contre la pollution de l’air et améliorer la santé publique. Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités locales pour mettre en œuvre leurs plans de qualité de l’air et nous présenterons les objectifs de la loi sur l’environnement dès que possible. »