Appel à des modifications du règlement de West Kelowna pour empêcher la répétition de la tragédie d’Enderby en 2011

Une histoire émouvante racontée au conseil de West Kelowna a souligné la nécessité de modifier les règlements pour aider à protéger les pompiers et les résidents de la communauté.

L’un des changements concerne le stockage de matières inflammables ou dangereuses à l’intérieur des conteneurs d’expédition.

Lors de sa réunion ordinaire du 23 mai, le chef des pompiers Jason Brolund a informé le conseil d’un incendie de scierie en 2011 à Enderby où une petite quantité de carburant, dans un tel récipient près de l’incendie, a chauffé au point d’exploser, a fait sauter les portes, et tué le pompier capitaine Daniel Botkin.

« J’étais aux funérailles du capitaine Botkin en 2011 et depuis lors, le service d’incendie a fait beaucoup de travail pour comprendre ce qui s’est passé et comment empêcher que cela ne se reproduise », a déclaré Brolund.

Brolund a ajouté que la prévention consiste à ne pas autoriser le stockage de liquides inflammables ou combustibles, ou de tout équipement à combustible à l’intérieur d’un conteneur d’expédition, sans une simple modification.

«Cela consiste à couper un évent en bas et à placer un évent en haut. Ce que fait cette demande dans le règlement, c’est exiger que cela se produise.

Brolund a déclaré que le stockage de gaz comprimés, tels que le propane, dans un conteneur ne devrait à aucun moment être autorisé.

D’autres changements incluent l’exigence d’un coffre-fort pour stocker en toute sécurité les clés des immeubles d’habitation afin que le service d’incendie ait un accès immédiat en cas d’urgence.

De plus, le règlement exige des copies électroniques des plans préalables à l’incident, fournies par les propriétaires d’immeubles commerciaux, industriels et multifamiliaux, indiquant l’emplacement des robinets d’arrêt de gaz, des appartements, des ascenseurs et des cages d’escalier.

« Toujours heureux de soutenir tout ce qui rend le travail des pompiers plus facile et plus sûr, ainsi que protège les résidents qui vivent dans et à proximité de ces bâtiments », a déclaré Coun. Jason Friesen.

Brolund a ajouté que les changements sont probablement les premiers de plusieurs au cours des prochaines années alors que la communauté continue de croître et que la composition des bâtiments change.

Le conseil a donné les trois premières lectures au règlement modifiant le règlement sur l’établissement et les opérations de sauvetage en cas d’incendie.

@GaryBarnes109

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Conseil municipalVille de West Kelownapompiers