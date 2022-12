Appel à dépouiller le secrétaire à la santé de son salaire pour “mauvaise gestion flagrante” du NHS

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les libéraux démocrates déposent une motion parlementaire pour dépouiller le secrétaire à la Santé Steve Barclay de son salaire ministériel en raison du chaos dans les services qu’il supervise.

Alors que le NHS fait face à des grèves d’infirmières et d’ambulanciers, que la liste d’attente pour un traitement dépasse 7 millions et que les délais d’attente des urgences s’allongent, la motion de censure présentée par Lib Dems stipule que M. Barclay devrait renoncer à l’argent pour “mauvaise gestion flagrante” du service de santé .

La porte-parole de la santé de Lib Dem, Daisy Cooper, a déclaré que son parti estimait que M. Barclay n’était plus “digne” du salaire de 67 505 £ qu’il percevait en tant que secrétaire d’État en plus de son salaire de député de 82 000 £.

La motion de censure déposée par Mme Cooper à la Chambre des communes n’a aucune chance d’être adoptée, mais sera utilisée par son parti pour souligner son mécontentement face à l’état du NHS.

“Je ne pense pas que le secrétaire à la santé mérite son salaire ministériel car rien ne fonctionne au département de la santé”, a déclaré Mme Cooper.

«Le public, les infirmières et les ambulanciers ont perdu toute confiance en lui.

« Le chaos ne s’arrête jamais avec ce gouvernement conservateur. Si les ministres ne peuvent pas gouverner le pays, faire fonctionner les services d’ambulance et doter nos hôpitaux en personnel, alors ils ne devraient pas recevoir de salaire ministériel. C’est aussi simple que cela.

Elle a ajouté: “Pendant des mois, nos hôpitaux et nos services de médecins généralistes ont été au point de rupture alors que des ministres de la santé tels que Steve Barclay étaient assis sur leurs mains. Cette incompétence flagrante et cette arrogance pure et simple prouvent qu’ils ne sont pas dignes d’un salaire ministériel.

“Le temps presse pour sauver notre NHS du chaos de la grève. Tant que le secrétaire à la Santé n’aura pas confirmé ses idées, il ne devrait pas recevoir le salaire d’un ministre.”