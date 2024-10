Appel à candidatures : Winter Stations 2025 lance un concours mondial

Le thème des Stations d’Hiver 2025 est « L’Aube ». Image fournie avec l’aimable autorisation : Stations d’hiver.

Winter Stations a lancé son 11e concours de design annuel et recherche de nouvelles idées auprès de la communauté du design locale et internationale pour faire entrer l’événement dans sa deuxième décennie.

Le thème de cette année, Dawn, marque le début d’une nouvelle ère pour Winter Stations alors qu’il entame sa 11e année, symbolisant un nouveau chapitre de son parcours créatif. Alors que les premières lueurs du matin percent l’obscurité, l’exposition explorera les moments de changement profond qui redéfinissent et façonnent notre existence, mettant en lumière le processus délicat consistant à se débarrasser des anciennes couches pour émerger comme quelque chose de nouveau. Dawn embrasse l’évolution de soi et les possibilités infinies de changement et de transition, qu’elles soient personnelles, naturelles ou spirituelles, capturant la beauté brute de la croissance et du renouveau.

L’aube représente le passage de la nuit au jour, et cette année, les designers sont invités à explorer comment Winter Stations peut évoluer et à réfléchir à l’avenir de l’exposition et à sa relation avec le public et l’environnement. À travers cette optique, Dawn met les concepteurs au défi d’explorer comment les Winter Stations peuvent s’adapter, croître et se métamorphoser dans les années à venir, façonnant le paysage urbain de manière imaginative et innovante.

Lancé en 2014 par RAW Architects, Winter Stations met les designers locaux et internationaux au défi de transformer les postes de secours utilitaires le long des plages de Toronto en œuvres d’art public. Le concours, qui attire des milliers de visiteurs chaque année, a accueilli des candidatures de plus de 90 pays.

Les inscriptions sont maintenant ouvertes pour le concours avec la date limite de soumission le 4 novembre 2024 à 23 h 59 HNE. Les gagnants seront annoncés début janvier. Il n’y a aucun frais pour participer au concours qui accueille les candidatures du monde entier. Les équipes gagnantes recevront 2 000 $ (CAD).

Toutes les installations de 2025 doivent être capables de résister aux conditions hivernales de Toronto pendant plusieurs semaines le long du secteur riverain. Les conceptions doivent également tenir compte de nouvelles directives techniques qui faciliteront les futures expositions dans d’autres quartiers de Toronto. Les installations construites seront dévoilées lors du week-end de la Journée de la Famille au Canada (17 février 2025).

Pour plus d’informations sur les directives de soumission, veuillez visiter winterstations.com/competition