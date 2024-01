Appel à candidatures : Programme de Résidences Sound Art 2024/2025 à Paris

La Résidence Sound Art est ouverte exclusivement aux artistes issus des continents suivants : Afrique, Asie, Océanie et Amériques. Il n’y a pas de limite d’âge pour postuler. Le jury privilégiera les pièces conçues en lien avec les collections, les intérêts et la thématique du musée.

Le projet gagnant sera choisi au printemps 2024 par un jury international qui réunira diverses personnalités du monde de la création sonore et audiovisuelle. Le musée versera à l’artiste lauréat une dotation de 8 000 € (environ 8 700 $) et financera également la production de l’œuvre sonore, qui sera présentée au public et pourra entrer dans les collections du musée.

Dans le cadre de la Résidence Art Sonore, le musée financera une œuvre d’art sonore qui pourra entrer dans sa collection permanente. L’œuvre réalisée lors de la résidence peut être une pièce transdisciplinaire, et non strictement une œuvre d’art sonore. Cependant, l’élément principal de la pièce doit être un son de toute nature (musique, voix parlées ou chantées et son ambiant).

Le jury privilégiera les pièces conçues en lien avec les collections, les intérêts et la thématique du musée. Si cela est pertinent, l’artiste peut avoir accès aux archives audio et audiovisuelles du musée ou à la collection d’instruments de musique.

L’espace appelé Music Box, situé au niveau R2 du musée, est un lieu dédié à la présentation d’œuvres musicales ou audiovisuelles. Les œuvres réalisées dans le cadre de la Résidence Sonore sont présentées dans cet espace. Par conséquent, la Music Box doit faire partie du projet proposé par le lauréat, soit comme installation, soit comme espace de médiation.

Si les espaces du musée peuvent être le lieu de la présentation inaugurale de l’œuvre, l’œuvre doit être adaptable à d’autres lieux et espaces. Les différents espaces du musée sont présentés en annexe à cet appel d’ouverture. A la fin de la résidence, l’œuvre sera présentée au public du musée selon des modalités déterminées par l’artiste et expliquées dans le dossier de candidature (performance, discussion et atelier).

Calendrier

Les candidatures doivent être reçues par 18 février 2024 .

. Mai 2024 : Sélection du lauréat après entretien.

Juin 2024 à février 2025 : Recherche et création, avec deux séances de création au musée de Paris et au Fresnoy.

Mi-mars 2025 : Fin de la résidence et présentation publique de la pièce.

Processus de demande

Les candidatures doivent contenir les éléments suivants :

Le formulaire de candidature rempli et signé par le candidat (en cas de projet déposé par plusieurs personnes, chaque membre du collectif doit remplir un formulaire).

rempli et signé par le candidat (en cas de projet déposé par plusieurs personnes, chaque membre du collectif doit remplir un formulaire). Une lettre d’intention détaillant le projet (maximum deux pages dactylographiées, rédigée en français ou en anglais).

Une biographie du candidat retraçant les principaux points de sa formation, de son activité professionnelle, des expositions et/ou événements auxquels il a participé, des agences et/ou galeries, des publications, bourses ou prix qu’il a pu remporter (rédigée en Francais ou anglais.

Une photocopie de la pièce d’identité en cours de validité du candidat.

Des liens vers des documents numériques (WeTransfer, SoundCloud, etc.), et le cas échéant, des documents imprimés montrant son travail actuel et passé et, dans la mesure du possible, la pièce qu’il compte créer pendant la résidence.

Une description technique détaillée du projet proposé comprenant : Une description technique. Un budget permettant d’évaluer les coûts de réalisation du projet. Le nombre et le type de sources audio ou audiovisuelles préexistantes (le cas échéant).



Les candidats doivent soumettre leur candidature par courrier électronique à ré[email protected] avant 18 février.

Cliquez sur ici pour l’appel à candidature et ses annexes.

Afficher l’appel d’origine ici.