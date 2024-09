Appel à candidatures : Prix Robert L. Wesley 2024

Grand Bayou, Louisiane. © Virginie Hanusik.

La Fondation SOM est heureuse d’annoncer l’ouverture du Prix Robert L. Wesley 2024.

Le prix Robert L. Wesley soutient les étudiants de premier cycle du BIPOC inscrits dans des programmes d’architecture, d’architecture paysagère, de design urbain ou d’ingénierie aux États-Unis. Cette année, trois étudiants recevront un prix de 10 000 $ en plus d’un programme de mentorat d’un an qui mettra les étudiants en contact avec d’éminents praticiens et éducateurs du BIPOC. Le prix est nommé en l’honneur de Robert L. Wesley, le premier partenaire noir de SOM.

Le jury du Prix Robert L. Wesley 2024 sera dirigé par Robert L. Wesley (associé retraité, SOM, Chicago) et comprendra :

Monica Chada, fondatrice et directrice, Civic Projects Architecture, Chicago

Andrew Santa Lucia, fondateur du bureau Andorus ; Professeur agrégé de pratique, École d’architecture de l’Université d’État de Portland, Portland

Stephen Slaughter, président du département d’architecture de premier cycle, École d’architecture du Pratt Institute, New York