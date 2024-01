Appel à candidatures : Prix italien de l’architecture durable

Médaille d’Or 2020 XIVe Édition Prix Italien d’Architecture Durable / HOME* : Machine Humanitaire et (non) Ordinaire pour l’Urgence. Image fournie par le Prix international de l’architecture durable

Le Prix ​​italien de l’architecture durable fait partie du Prix International d’Architecture Durable, fondé et promu depuis 2003 par Fassa Srl (titulaire enregistré de la marque «Fassa Bortolo“) et le Département d’Architecture de l’Université de Ferrare. Le Prix vise à récompenser et à promouvoir des projets architecturaux de valeur, respectueux de l’environnement et durables, minimisant l’impact anthropique et améliorant la résilience des bâtiments et des villes face aux événements naturels et au changement climatique actuels et futurs, notamment grâce à la réutilisation des structures existantes.

Médaille d’argent 2022 XV édition Prix italien Architecture durable / STEM_Architecture pour les pays en développement. Image fournie par le Prix international de l’architecture durable

Alors que le Prix International d’Architecture Durable récompense des projets construits par des professionnels, la version italienne du Prix est réservée aux thèses de troisième cycle, aux travaux de troisième cycle et de doctorat, aux mémoires de maîtrise et de formation continue réalisés par des étudiants italiens et étrangers. Il s’adresse exclusivement aux étudiants des universités italiennes et se concentre sur : les nouveaux bâtiments, la requalification et/ou l’extension de bâtiments existants, les travaux d’aménagement urbain et paysager, ainsi que les technologies et composants de durabilité dans tous les domaines du design.

Des médailles d’or et d’argent seront décernées pour chacune des sections suivantes, avec un montant total de 9 000 euros qui sera réparti entre les projets récompensés des trois sections :

Architecture durable;

Technologies et composants pour la durabilité ;

Conception urbaine et paysagère durable.

Le jury, déterminé par le comité scientifique du prix présidé par le professeur Thomas Herzog et composé d’architectes de renommée internationale, comprendra trois professeurs de renommée internationale.

Mention honorable 2020 XIVe édition Prix italien Architecture durable / Construire la résilience à travers des infrastructures vert-bleu : un réseau intégré pour Dhaka. Image fournie par le Prix international de l’architecture durable

Les projets lauréats, ainsi que toutes les mentions honorables, seront publiés dans un livret dédié à cette édition du Prix, qui sera distribué lors de la cérémonie de remise des prix, prévue à Ferrare à une date encore à déterminer.

Pour plus d’informations, visitez le site officiel ou télécharger la brochure de la dernière édition.