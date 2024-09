Appel à candidatures : Prix de recherche 2024

Port Eads, Louisiane. © Virginie Hanusik.

La Fondation SOM est heureuse d’annoncer l’ouverture du Prix de la Recherche 2024. Les candidatures au Prix de recherche de cette année doivent mener des recherches originales qui contribuent au sujet « Avancer vers un avenir sécurisé en eau ».

Deux prix de 30 000 $ seront décernés à des équipes interdisciplinaires dirigées par des professeurs et basées aux États-Unis pour mener des recherches originales contribuant au sujet de cette année. La date limite pour postuler est le 11 novembre 2024.

Avancer vers un avenir sans eau

Comme cela a été partagé lors de la Conférence des Nations Unies sur l’eau de 2023, deux milliards de personnes n’ont pas accès à l’eau potable ; 40 pour cent de la population mondiale est touchée par la pénurie d’eau ; Les demandes agricoles représentent à elles seules 70 pour cent de la consommation d’eau ; plus de 90 pour cent des catastrophes sont liées à l’eau ; et la pression sur l’eau douce devrait augmenter de plus de 40 pour cent d’ici 2050.

Des écosystèmes macro-nationaux aux microclimats, il existe un besoin urgent de solutions audacieuses et collaboratives à une myriade de défis existants et futurs liés à l’eau. Cette année, la Fondation SOM orientera son soutien vers des propositions qui abordent la relation complexe entre l’eau, les personnes et l’environnement bâti. Créer un avenir durable, équitable et sûr en eau nécessitera des idées innovantes et multidisciplinaires qui façonneront les politiques à long terme, définiront des plans complets et identifieront des actions immédiates.

Le jury du Prix de la Recherche 2024 sera présidé par Iker Gil (Directeur Exécutif de la Fondation SOM) et comprendra :

Carson Chan, directeur de l’Institut Emilio Ambasz pour l’étude conjointe de l’environnement bâti et naturel ; Conservateur, Département d’architecture et de design du MoMA, New York

Carol Coletta, présidente et directrice générale, Memphis River Parks Partnership, Memphis

Alex Krieger, professeur émérite de pratique du design urbain, Harvard University Graduate School of Design, Cambridge ; Boursier de la Fondation SOM

Shannon Nichol, cofondatrice, GGN, Seattle