Appel à candidatures : Le design en tant que mère

Un bon design témoigne d’une sensibilité à l’égard de ses utilisateurs et de leurs besoins, réinventant souvent les expériences utilisateur d’un espace donné pour promouvoir la beauté et le plaisir ; Nulle part cette sensibilité n’est plus essentielle que dans la conception destinée aux membres les plus jeunes et les plus impressionnables de nos sociétés. De la naissance et de la petite enfance jusqu’à l’adolescence et même au début de l’âge adulte, les espaces dans lesquels nous – par choix ou non – plaçons nos enfants ou soumettons nos jeunes à structurer de manière inhérente leurs expériences formatrices du monde. Nous pouvons en venir à considérer le design comme un acte de soin et considérer comment le design et ses processus associés peuvent faire partie de la responsabilité de soin que nous avons envers la jeune génération, que ce soit intentionnellement ou par inadvertance pour les enfants.

« Mère », du grec « mētēr » et mḗtra, signifiant ventre, et du latin māter, partage des lignées étymologiques avec la matière, le matériel, la médecine et la métropole, soulevant la question de savoir comment les villes, la gouvernance, la guérison et les cultures matérielles servent toutes à nourrir. nouvelle vie et créativité. Ces questions recèlent des potentiels constructifs et radicalement subversifs, en particulier lorsque l’acte de « maternage » est à la fois sucré et facilement vilipendé : il est souvent facilement associé à des rôles hétéronormatifs ou rejeté comme un simple travail domestique, puis tout aussi facilement identifié comme la cause profonde. de dommages psychologiques. Si la maternité peut tout englober, depuis l’instinct animal jusqu’au martyre jusqu’au bouc émissaire des maux sociétaux, où et comment peut-elle croiser le design ?

Le prochain numéro de The Site Magazine s’intéresse aux explorations (sous n’importe quel format) liées au design pour ou tel que vécu par les jeunes, et/ou à travers le prisme de la « mère » (considérant ce terme dans son sens le plus large et le plus étrange). Des environnements d’accouchement à la conception éducative, des paysages de mémoire et d’imagination aux terrains de jeux urbains accidentels, comment pouvons-nous promouvoir, protéger et réimaginer des environnements positifs pour les enfants et les jeunes d’aujourd’hui ? Comment réagissons-nous à l’émerveillement et à l’optimisme associés à l’enfance, en particulier en dehors des espaces réservés aux enfants socialement sanctionnés comme les écoles et les terrains de jeux ? Comment pouvons-nous centrer les besoins des enfants contre l’adultisme systémique ? Où la conception pour les jeunes peut-elle mieux se croiser avec le queering des espaces publics ? L’enfance, avec tous ses désirs et ses espoirs pour l’avenir, peut-elle servir de cahier des charges ?