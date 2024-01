Appel à candidatures : Directeur – Annonces

Depuis sa création en 1996, la Biennale de Berlin est devenue l’un des forums internationaux les plus importants pour l’art contemporain. La Biennale de Berlin a lieu tous les deux ans dans différents lieux de Berlin, l’une des capitales culturelles les plus progressistes d’Europe, et se définit par les concepts uniques de ses commissaires changeants. La Biennale de Berlin permet aux conservateurs responsables de créer un espace pour des formats expérimentaux et des pratiques curatoriales et artistiques progressistes. En tant que Biennale unique en son genre en Allemagne, elle rassemble des positions influentes et actuelles d’artistes, de théoriciens et de praticiens dans des expositions et des programmes d’accompagnement à chaque édition et leur permet d’entrer en dialogue avec la ville de Berlin et ses habitants. Par sa dimension politique, la Biennale de Berlin, qui compte désormais douze éditions, est synonyme d’un art engagé qui aborde les enjeux pressants du présent.

La Biennale d’art contemporain de Berlin est organisée par KUNST-WERKE BERLIN e. V., l’organisation de soutien de la Biennale de Berlin et du KW Institute for Contemporary Art. Depuis 2004, la Biennale de Berlin est soutenue par la Kulturstiftung des Bundes (Fondation culturelle fédérale allemande) comme l’une des « meilleures institutions culturelles » d’Allemagne. Ce partenariat de longue date se poursuivra pour les 13e, 14e et 15e éditions en tant que principal bailleur de fonds.

Le poste de directeur (h/f/d) sera pourvu d’ici le 1er juillet 2024.

La Biennale de Berlin recherche un leader expérimenté, résilient et sûr de lui qui représente l’institution à l’extérieur et assure le développement ultérieur et la viabilité future de la Biennale avec une vision convaincante.

Les candidats doivent disposer de réseaux étendus et bien développés ainsi que de connaissances approfondies dans le domaine de l’art contemporain. Ils auront une expérience avérée dans la gestion de projets d’expositions nationales et internationales avec de nombreux artistes, la commande d’œuvres d’art et la mise en œuvre de programmes éducatifs.

Les candidats doivent avoir une expérience pertinente dans la gestion d’une institution artistique et culturelle et dans la gestion d’employés afin de promouvoir une culture de travail flexible, performante, innovante, durable et solidaire. Des compétences exceptionnelles en communication, la capacité de négocier, la diplomatie et la résolution de conflits sont essentielles, tout comme la capacité de penser, de planifier et d’agir avec prévoyance.

Le profil du candidat comprend une solide connaissance de la collecte de fonds aux niveaux régional, national et international, y compris plusieurs années d’expérience pratique dans l’acquisition et la gestion de financements publics, de parrainage, de coopération et de dons.

Les candidats doivent également avoir d’excellentes compétences en communication en allemand et en anglais, notamment s’exprimer en public, représenter le contenu et les intérêts de l’édition respective de la Biennale de Berlin et agir en tant qu’ambassadeur.

Application

Les documents de candidature complets sont disponibles sur le Site Internet de la Biennale de Berlin. Veuillez envoyer votre candidature et toute question concernant le processus de candidature par courrier électronique à Christoph Burger à l’adresse [email protected]. La période de candidature se termine le 25 février 2024.

La Biennale de Berlin est organisée par KUNST-WERKE BERLIN e. V. La Biennale de Berlin est financée par la Kulturstiftung des Bundes (Fondation culturelle fédérale allemande). La Kulturstiftung des Bundes est financée par le Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (Délégué du gouvernement fédéral à la culture et aux médias).