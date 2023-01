Appel à arrêter les algorithmes voyous de “pousser” l’antisémitisme en ligne

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le gouvernement a été exhorté à arrêter les algorithmes voyous «poussant» la haine en ligne, y compris la négation de l’Holocauste et les théories du complot antisémite.

L’Antisemitism Policy Trust a souligné comment les systèmes «inadaptés à l’usage» peuvent diffuser des contenus préjudiciables et de la désinformation via les moteurs de recherche.

Dans une interview avec l’agence de presse PA, le directeur général du Trust, Danny Stone, a salué le projet de loi sur la sécurité en ligne comme une première étape.

Mais il a déclaré: «J’ai toujours été d’avis que le projet de loi devrait aborder les systèmes derrière les médias sociaux et les plateformes Internet, plutôt que le contenu.





J’ai une grande préoccupation concernant la recherche en général et quelles sont les garanties, quelles sont les évaluations des risques, pour les systèmes derrière les moteurs de recherche Danny Pierre

« L’accent ne devrait pas être mis sur un élément individuel qui est publié, mais sur la façon dont cet élément est ensuite partagé avec 50 millions de personnes. Les gens y sont-ils dirigés plutôt que de simplement apparaître en ligne ? »

M. Stone, qui a été nommé MBE en 2017 pour ses services de lutte contre les crimes de haine, a cité plusieurs exemples de mots simples produisant du contenu antisémite parmi les meilleurs résultats sur les moteurs de recherche.

Il a déclaré: «Les sociétés de recherche incitent ou poussent les gens vers des recherches nuisibles sans que rien dans le projet de loi n’ait un impact sur cela.

“À l’heure actuelle, les moteurs de recherche doivent traiter et supprimer le contenu illégal et traiter le contenu illégal, mais ils n’ont rien à faire sur ce matériel légal mais nuisible.”

Les technologies vocales domestiques populaires telles qu’Alexa, Siri et Hey Google devraient également être soumises à la réglementation, a-t-il suggéré.

“J’ai une grande inquiétude concernant la recherche en général et quelles sont les garanties, quelles sont les évaluations des risques, pour les systèmes derrière les moteurs de recherche.

“Je pense qu’il faudra faire quelque chose dans le projet de loi pour remédier à cela”, a-t-il déclaré.

Il a suggéré que des modifications au projet de loi pourraient être apportées pour garantir que les entreprises technologiques doivent au moins évaluer les risques des algorithmes utilisés pour produire des résultats de recherche.

Actuellement, a-t-il déclaré, le projet de loi sur la sécurité en ligne dispose d’un “triple bouclier” pour les plates-formes d’utilisateur à utilisateur afin de garantir que le matériel illégal est traité par les entreprises et que les conditions générales sont appliquées de manière cohérente.

Dans le cadre de ces plans, les utilisateurs individuels pourraient choisir s’ils souhaitent ou non filtrer les contenus « préjudiciables mais légaux », tels que les abus fondés sur le sexe, la race ou la religion.

M. Stone a exhorté la protection contre les contenus préjudiciables à être le paramètre par défaut plutôt qu’une fonctionnalité opt-in.

Il a déclaré : « Mon point de vue très ferme est que les gens ne devraient pas, à moins qu’ils ne le cherchent activement, être servis avec de l’antisémitisme, la négation de l’Holocauste, éventuellement un contenu suicidaire et l’encouragement des troubles de l’alimentation.

“C’est l’une des batailles à venir – que la soi-disant bascule soit activée ou désactivée.”

M. Stone a déclaré qu’une grande partie du débat s’était concentrée sur les grandes sociétés de médias sociaux bien connues comme Twitter et Facebook.

Mais il a souligné la propagation croissante de la culture toxique sur des réseaux moins connus souvent favorisés par des extrémistes, comme l’auteur du massacre de Buffalo aux États-Unis l’an dernier.

Le Trust, qui s’emploie à éduquer et à responsabiliser les parlementaires, les décideurs et les faiseurs d’opinion pour lutter contre l’antisémitisme, a déjà soulevé certains des problèmes avec les députés et leurs pairs.

M. Stone a déclaré qu’il examinerait de près les propositions du gouvernement et le prochain débat des Lords sur le projet de loi sur la sécurité en ligne mercredi.