Le département de santé du comté de Douglas poursuit ses efforts pour prévenir la propagation de la rage sauvage en distribuant des vaccins antirabiques oraux pour les ratons laveurs. Le département travaille en partenariat avec les Fish and Wildlife Services du département américain de l'Agriculture, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Nebraska et d'autres agences locales pour distribuer les appâts. Les appâts seront distribués sur une zone de 62 milles carrés dans le comté, de l'Interstate 680 d'est en ouest depuis la rivière Missouri au nord, la limite ouest étant l'Interstate 680 en direction sud jusqu'à l'Interstate 80, selon le département. La limite sud est Harrison Street, à l'est de la rivière et à l'ouest jusqu'à l'Interstate 80, la limite est étant la frontière entre la rivière Missouri et l'État de l'Iowa. à un chaton enragé errant identifié avec la variante du virus de la rage du raton laveur, qui est une nouvelle variante de la rage au Nebraska", a indiqué le département dans un communiqué. Environ 18 000 appâts seront distribués entre le 1er et le 15 novembre, mais la plupart le seront d'ici novembre. Les appâts sont recouverts d'un attractif à base de farine de poisson et sont emballés dans un sachet de deux pouces, semblable à un sachet de ketchup. Plus de 280 millions de doses ont été distribuées en toute sécurité depuis le début du programme dans l'est des États-Unis. Ils sont sans danger pour de nombreux animaux, y compris les chiens et les chats domestiques, mais la consommation de « plusieurs appâts peut temporairement perturber l'estomac de votre animal ». Le ministère a déclaré que les humains et les animaux domestiques ne peuvent pas contracter la rage en entrant en contact avec les appâts. « Si vous ou votre animal trouvez un appât, laissez-le là où vous l'avez trouvé, sauf s'il se trouve dans votre allée ou dans une autre zone peu susceptible d'attirer les ratons laveurs. En touchant des appâts intacts, ils dégagent une forte odeur de poisson", a indiqué le département dans un communiqué. Le département conseille d'utiliser un gant pour déplacer l'appât vers une zone de couverture plus épaisse. Si vous entrez en contact avec l'appât ou le vaccin liquide, rincez immédiatement la zone touchée avec de l'eau tiède et du savon. Le département indique que c'est la première fois que les appâts seront utilisés dans le Nebraska.

