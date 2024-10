Appartements de service Taiyo / Architectes Ho Khue

© Triệu Chiến

Zone: 2340 m²

2340 m²



Année: 2023



2023



Photographies



Fabricants : Daikin, Jotun, LIXIL

Description textuelle fournie par les architectes. Taiyo Apartment est un complexe d’appartements avec services situé à An Thượng, un quartier de vie nocturne populaire près de la plage de Da Nang qui attire de nombreux expatriés. Cette structure de 10 étages compte 40 appartements avec services hôteliers répartis en trois tailles : studios, unités d’une chambre et deux chambres.

Diagramme

À cheval sur l’intersection de deux routes, le Taiyo Apartment dégage une grandeur qui dément son ampleur. Le point fort architectural du bâtiment réside dans ses balcons conçus de manière aléatoire, qui varient d’un étage à l’autre et, associés à la verdure, créent un aspect unique et saisissant. Les lignes angulaires audacieuses du bâtiment s’inspirent des falaises de Ngu Hanh Son, un monument naturel réputé à Da Nang.

Plan du site

Le design intérieur du Taiyo Apartment offre une expérience narrative, transformant chaque pièce en une scène pour un voyage personnel d’« un homme » à un « vrai gentleman ». Chaque chambre est soigneusement planifiée et équipée pour représenter cette notion, garantissant ainsi aux clients un séjour merveilleux.

Élévation

Les matériaux et les couleurs utilisés dans l’architecture du bâtiment sont savamment mélangés, harmonisant les éléments naturels locaux tels que le béton brut, la pierre et le bois avec des matériaux plus modernes comme les carreaux industriels Inax à texture de pierre, le verre, l’acier et l’alliage d’aluminium. Cette combinaison crée une structure contemporaine à la fois audacieuse et accessible, offrant une sensation de chaleur et de familiarité.