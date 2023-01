Appartements Bernard, Barn Owl Brewing sur l’ordre du jour des audiences publiques du conseil de Kelowna

Un immeuble d’appartements réservé à la location proposé près de l’Apple Bowl sera soumis à une audience publique le 17 janvier.

Zeidler Architecture a soumis des plans en 2022 montrant un immeuble de six étages avec 150 unités, dont des maisons de ville, à Bernard Avenue et Noble Court.

Photo aérienne montrant l’emplacement proposé de l’immeuble de 150 logements prévu au 1575, avenue Bernard. (Photo/Ville de Kelowna)

Une séance d’information publique sur le projet a suscité une variété de commentaires, y compris des préoccupations concernant la hauteur du bâtiment et des vues compromises pour ceux qui vivent dans les condos Vista View.

L’abordabilité, le stationnement, la circulation et le bruit pendant la construction étaient également des préoccupations pour les voisins.

Un aménagement de maisons en rangée de trois étages prévu au 727, avenue Wardlaw sera également envisagé. Il dispose de deux unités de deux chambres et de deux unités de trois chambres.

Rendu conceptuel du développement de maisons en rangée proposé pour le 727, avenue Wardlaw. (Photo/Ville de Kelowna)

Également à l’ordre du jour de l’audience du 17 janvier, la Barn Owl Brewing Company de la Mission (4629, chemin Lakeshore) demandera un soutien pour une modification à une licence d’approbation de salon existante.

La brasserie a acheté It’s A Bakery, à côté, en décembre 2022.

«Nous en sommes maintenant au point où nous pensons que nous devrions nous développer pour continuer à servir notre communauté», lit-on dans une lettre de justification soumise à la ville en octobre.

Le personnel de planification du développement recommande d’appuyer la modification, qui nécessiterait l’approbation finale de la Direction provinciale de la réglementation des alcools et du cannabis.

