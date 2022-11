Appartement prévu pour l’autoroute 33 à Kelowna destiné aux étudiants et aux jeunes couples

Le promoteur d’un immeuble d’appartements prévu pour l’autoroute 33 et le chemin Barber cherche à apporter des modifications au projet.

MTA Architecture, basée en Alberta, propose un immeuble de six étages et 161 logements avec des maisons en rangée au rez-de-chaussée, destiné aux étudiants et aux jeunes couples.

L’entreprise souhaite réduire le nombre minimal de places de stationnement requis de 159 à 154, ainsi que le retrait minimal de cour arrière de six mètres requis à trois mètres.

Il souhaite également une modification visant à réduire le nombre minimum d’utilisations commerciales au rez-de-chaussée sur la façade de l’autoroute 33 des 90 % requis à zéro %.

Le plan communautaire officiel (OCP) définit l’autoroute. 33 côté du développement en tant que rue commerciale, ce qui nécessite des espaces commerciaux et de vente au rez-de-chaussée.

Dans une lettre de justification adressée à la ville, le demandeur déclare que les façades des bâtiments sur le chemin Barber et l’accès pour le trafic commercial seront difficiles, avec une façade peu visible pour les opérations commerciales.

“Compte tenu de la quantité importante de commerces de détail directement à l’est de ce site, le personnel était favorable à la suppression de la désignation de rue commerciale OCP”, indique la lettre.

