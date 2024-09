Appartement Plazuela de Santiago / BABELstudio

© Luis Diaz Diaz

Zone: 75 m²

75 m²



Année: 2023



2023



Photographies



Architectes principaux:



Andrea García Crespo ; Andrea Emmnuel Laredo, Michael Schmidt



Description textuelle fournie par les architectes. Situé dans un bâtiment historique de la vieille ville de Bilbao, ce projet propose la rénovation d’une maison dans laquelle cohabitent l’image du passé et du présent, mettant l’accent sur le choix de matériaux naturels et le souci du détail du mobilier intégré.

Notre objectif principal était de rendre à la maison la splendeur dont elle aurait joui au moment de sa construction. Bien que d’importantes interventions architecturales aient été réalisées, les plafonds ont été surélevés au maximum et les pièces d’origine ont été agrandies et unifiées, les éléments architecturaux les plus précieux de la propriété ont été mis en valeur et des éléments historiques caractéristiques ont été réintroduits tels que des corniches ou des fenêtres en bois qui évoquent l’origine du bâtiment.

La nouvelle maison est divisée en une zone de jour qui comprend la cuisine, la salle à manger et le salon et dispose de deux balcons en forme d’arc et d’une fenêtre en arc avec vue sur la cathédrale, et une zone nuit avec une chambre principale double, une simple et une grande salle de bain qui s’ouvre sur des patios intérieurs.

Une attention particulière a été portée à la conception de chaque élément de mobilier intégré. Notre studio a conçu la cuisine et les étagères, ainsi que la table à manger. Ces éléments sont fabriqués en contreplaqué de chêne et finis avec des vernis et des huiles naturelles. Chaque détail, de la conception du meuble de cuisine et de ses poignées fabriquées à la main jusqu’à l’assemblage des éléments d’étagères, a été soigneusement pensé pour donner à l’espace un caractère unique.

La salle de bains est conçue comme l’élément original de l’appartement, où le choix des matériaux et des formes géométriques se combine pour créer un espace inspiré de l’architecture du siècle dernier. Les couleurs sont les protagonistes : les carreaux hydrauliques beiges et rouge foncé au sol sont harmonisés avec un ton bleuté sur les murs, y compris la douche recouverte de micro ciment. Le lavabo, une pièce conçue par notre studio et réalisée par Mosaic Factory, combine les mêmes couleurs du sol dans un morceau de terrazzo retentissant.

Hormis la salle de bain, la couleur des murs ainsi que les éléments de mobilier indépendants du projet recherchent une ligne neutre et douce. Les chaises Hari d’Ondarreta en couleur lin et le canapé Mags de Hay en couleur sable apportent sérénité et confort à la pièce. Chaque choix a été fait pour créer une atmosphère détendue et accueillante qui complète l’harmonie de l’ensemble du projet.