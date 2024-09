Appartement OrigaMI / AIM

© Simone Bossi

2023



© Simone Bossi

Description textuelle fournie par les architectes. Au cœur de Milan, le projet de rénovation d’un appartement représente un équilibre entre tradition architecturale et vie contemporaine. En effet, l’intervention visait à valoriser les éléments historiques de l’enveloppe architecturale, tels que les cadres en bois et en plâtre, la cheminée en marbre d’origine et les symétries typiques de l’architecture milanaise historique ; tout en intégrant dans les intérieurs un design contemporain et fonctionnel inspiré du design scandinave et japonais. Cela offre un environnement relaxant et serein, caractérisé par des lignes épurées grâce à l’utilisation de cloisons éphémères et légères, rappelant presque des paravents, et des matériaux naturels et purs avec une palette de couleurs neutres et chaudes, avec une attention particulière aux qualités tactiles des matériaux naturels et une passion pour l’artisanat. Ce contraste entre les contenants traditionnels et le contenu moderne crée un dialogue fascinant, où l’histoire et le modernisme cohabitent harmonieusement.

© Simone Bossi

Dès que l’on franchit le seuil, l’élégante entrée reflète la dichotomie entre tradition et innovation. Cet espace de transition, qui n’est ni complètement à l’intérieur ni complètement à l’extérieur, participe des deux sphères. L’objectif était de réinterpréter cet environnement comme un lieu de connexion et d’accueil, en soulignant sa fonction de filtre entre l’extérieur et l’intérieur de la maison. Le sol, composé de divers marbres et pierres, se déploie le long de lignes qui relient idéalement la porte d’entrée de l’appartement à l’accès au salon, décalés l’un par rapport à l’autre. Deux panneaux de bois de chêne courbés décorent les murs et embrassent l’espace. Un cadre en fer flammé sépare la partie formelle de l’entrée de la partie informelle, complétant l’environnement avec élégance et fonctionnalité.

© Simone Bossi

© Simone Bossi

Le salon, spacieux et lumineux, est dominé par un escalier stratégiquement placé qui sépare la pièce de la cuisine. Son design vise à rassembler, presque comme un mood board, les principaux matériaux et langages utilisés dans tout l’appartement. Quatre marches en pierre en porte-à-faux mènent à une plate-forme en fer flammé qui relie la partie la plus ludique de l’appartement : la salle de télévision à l’étage supérieur. Les mêmes panneaux incurvés présents dans l’entrée entourent l’escalier, créant un fil conducteur dans tout l’appartement. Au centre du salon, une cheminée en marbre noir Marquina sépare le salon de la salle à manger. Le mobilier, fruit d’une recherche approfondie, incarne l’esprit de la vie milanaise en fusion avec l’esthétique du design japonais et scandinave. En traversant le bloc d’escaliers, on accède à la cuisine. Un grand panneau blanc sert de toile de fond à la zone opérationnelle, dominée par un long parallélépipède en pierre surmonté, dans ce cas également, d’une feuille de bois pliée.

© Simone Bossi

En traversant à nouveau l’entrée, on accède à la zone nuit, où une attention méticuleuse a été portée au design pour maximiser l’espace de rangement sans compromettre l’élégance. Le mobilier est disposé de manière à offrir une solution pratique et ordonnée, intégrant des placards et des compartiments cachés qui répondent aux besoins quotidiens de la vie moderne. Dans les salles de bains, enfin, la règle de continuité des finitions joue un rôle crucial pour créer une atmosphère uniforme et relaxante. Des matériaux nobles et des tons doux enveloppent toute la maison, offrant une sensation de confort et de sophistication. Les surfaces et les détails texturés invitent à une expérience sensorielle unique, transformant les salles de bains en un véritable sanctuaire de bien-être. Chaque détail joue avec l’équilibre entre des matériaux nobles, des lignes épurées et une esthétique inspirée du design scandinave et japonais, faisant de cette maison non seulement un espace de vie mais une expérience sensorielle et visuelle, où le passé et le présent dialoguent harmonieusement.