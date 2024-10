Appartement Korngold / Ana Sawaia Arquitetura

©André Scarpa

Zone: 230 m²

230 m²



Année: 2023



2023



Photographies



Fabricants : Arthur Nestrovski, Breton – Giacomo Tomazzi, Bruno Jahara, Conception Carbone, ACDI Lima, Derlon Almeida, Desmobilie, Studio Dela Cruz, Stade Bola, Fernando Ilha do Ferro, Fiá – Oficina UMAUMA, Forme – vintage, Compagnie de futons, Laïla Haddad, Luis Benicio, Ornaré, Pana, Paulo Alves, Uana



Architecte principal : Ana Sawaïa



Ana Sawaïa



Description textuelle fournie par les architectes. L’architecte polonais Lucjan Korngold a conçu le bâtiment Higienópolis en 1946, qui a été achevé en 1949. Korngold s’est installé dans le penthouse du bâtiment, où il a résidé jusqu’à sa mort. Figure influente du paysage architectural de São Paulo dans les années 1940 et 1950, il a également conçu le bâtiment CBI Esplanada dans le centre-ville de São Paulo, le centre commercial Bom Retiro et divers bâtiments résidentiels à Higienópolis. Les appartements de ce bâtiment présentent une disposition intrigante caractérisée par un grand balcon qui s’étend à travers les chambres, ainsi qu’un petit patio central qui laisse entrer la lumière naturelle dans le salon.

En prenant possession de l’appartement, le client, un psychologue, avait l’intention de l’utiliser comme bureau à domicile pour des consultations en ligne. Il a été décidé de conserver la précédente rénovation réalisée en 2017 par Tacoa Arquitetos tout en restaurant les éléments nécessitant un entretien. De nouvelles couleurs, meubles et éclairages ont été introduits. Le parquet d’origine, fabriqué à partir d’ipê et de peroba rosa à motifs carrés et produit par J. Dip, a été méticuleusement restauré. Les cadres des fenêtres en fer ont été rénovés et le verre standard a été remplacé par du verre feuilleté doté d’un film à haute protection UV, dans le but de réduire les besoins en chaleur et en climatisation sans altérer la façade. Dans le salon, un projecteur a remplacé la télévision, l’installation électrique étant visiblement acheminée via des canalisations et des canaux galvanisés. Un mur a été peint avec une peinture de projection spécifique, éliminant ainsi le besoin d’un écran.

Plan

Les meubles sélectionnés mettent en valeur des designers brésiliens tels que Paulo Alves, Estúdio Bola, Paulo Mendes da Rocha, Flávio de Carvalho, Baba Vacaro, Carbono et Giacomo Tomazzi. Des luminaires du Studio Dela Cruz et Uaná, ainsi que des œuvres d’art mobiles d’Eduardo Amado, complètent l’espace aux côtés d’œuvres des artistes Derlon Almeida, Luís Benício et Cida Lima, ainsi que de tabourets de Fernando da Ilha do Ferro.