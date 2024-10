Appartement face à la mer offert par Salman Khan à sa sœur Arpita Sharma vendu | Dernières nouvelles du cinéma Telugu | Critiques de films

La sœur de la superstar de Bollywood Salman Khan, Arpita Khan Sharma, et son mari Aayush Sharma auraient vendu leur luxueux appartement à Bandra pour la somme énorme de Rs 22 crore. Le couple a désormais emménagé dans un immeuble luxueux à Worli.

Il est bien connu que Salman Khan a offert ce spacieux appartement face à la mer à Arpita et Aayush lors de leur mariage étoilé en 2014. Apparemment, le bâtiment se trouvait à seulement 5 minutes en voiture des Galaxy Apartments, où Salman réside avec les membres de sa famille.

Salman adore sa petite sœur Arpita. Après avoir marié Arpita à Aayush, Salman a supervisé la carrière d’acteur du jeune héros à Bollywood. Aayush a fait ses débuts avec le film Loveyatri de 2018 et a ensuite joué dans Antim (2021) et Ruslaan, sorti en avril de cette année. Arpita et Aayush ont deux enfants – son fils Ahil et sa fille Ayat.