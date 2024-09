Appartement Estrela, Lisbonne / Filipe Fonseca Costa

© du mal ou du moins

Description textuelle fournie par les architectes. Au fond de la cour arrière d’un bâtiment typique de la fin du XIXe siècle, situé près de la basilique Estrela, se trouve un chalet niché entre la cour arrière et les auvents d’un jardin voisin. L’époque et le système de construction sont les mêmes que ceux du bâtiment qui sert d’entrée, mais pas l’échelle. Le chalet aurait pu être l’annexe arrière, mais il est devenu le joyau caché dans le bloc bordé d’arbres.

Constitué d’un corps principal à deux étages et d’orientation nord/sud, et d’une extension orientée nord-est qui avait volé une partie de la zone arrière du bâtiment, l’espace du chalet, excessivement fragmenté, accentuait déjà son plus grand attribut : de son intérieur, tout était lumière et vert, tout était silence.

Plan – Premier étage

Les filtres qui se succédaient tranquillement, entre la rue et l’intérieur du chalet, feraient immédiatement comprendre que l’intervention devait suivre cette idée d’une séquence qui se canalise vers un espace caché, privé et vertical. Cet espace serait composé de trois zones : une zone sociale dans le corps principal au sud (profitant de la démolition d’un ancien chapiteau pour créer un espace extérieur) et qui sert de connexion à deux zones privées complètement indépendantes, l’une dans l’extension au nord-est et l’autre dans le grenier.

Section

Comme par une étrange coïncidence, la liste de souhaits du client a ajouté un filtre supplémentaire à cette séquence : l’intimité, qui a pris des contours presque existentiels. À la fin de ce voyage, il est étrange de voir à quel point tout a changé. Mais alors, caché à l’intérieur, tout reste clair et vert, tout reste silencieux.