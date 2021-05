Appartement emblématique de FRIENDS pour permettre aux fans de réserver une nuit

Nous nous souvenons tous de l’épisode où Chandler et Joey tentent de gagner l’appartement de Monica et Rachel. Bien qu’il ait pu être difficile pour Chandler et Joey d’acquérir, cela peut être très facile pour vous. L’appartement bien-aimé «Friends» aux murs violets, situé sur la 23e rue Est à New York, est maintenant disponible sur Booking.com pour «The Ultimate Sleepover» à seulement 19,94 $.

Pour célébrer la sitcom à succès, The Friends Experience, une exposition de 18 salles, s’est associée à Booking.com pour offrir une opportunité de séjour aux fans. «Pourrions-nous être plus excités ‘Taguez votre meilleur compagnon de voyage avec qui vous aimeriez passer la nuit», lit-on dans le tweet officiel.

L’exposition a tous les accessoires de la célèbre sitcom. « Avec des recréations de l’ensemble de la série télévisée bien-aimée – les invités revivre le pivot de canapé tristement condamné de Ross, jeter un coup d’œil par la porte violette de Rachel et Monica, se détendre sur les fauteuils inclinables de Chandler et Joey après avoir joué au baby-foot » site Internet a écrit dans la section de description de la propriété, tout en ajoutant: «Explorez les accessoires et costumes originaux nouvellement ajoutés du spectacle et bien plus encore.

Le site Web ajoute que les clients bénéficieront d’une visite spéciale ainsi que de boissons pendant leur séjour. Les invités peuvent profiter de jeux de fin de soirée dans la cabine d’évasion de Phoebe et d’une chasse au trésor sur le thème des amis.

La série télévisée très appréciée créée par les scénaristes / créateurs David Crane et Marta Kauffman a été diffusée de 1994 à 2004. Les fans attendent déjà «Friends: The Reunion» qui rassemblera les acteurs principaux: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, David Schwimmer.

La liste des invités de l’épisode spécial comprend des noms comme David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington et de nombreuses autres stars populaires.

La réunion très attendue, qui se prépare depuis plusieurs années, sera présentée en première le 27 mai sur HBO Max.

