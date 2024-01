Appartement Copan D / Estúdio BRA Arquitetura

© Maira Acayaba

+ 41





Zone:

175 m²



Année:



2023



Photographies



Fabricants Marques avec des produits utilisés dans ce projet d’architecture Fabricants : Brésil Impérial, Carbone, Conception décontractée, Dpot, Lumini, Pierre Armani, RÉKA



Architectes principaux :



André Di Gregorio / Rodrigo Maçonilio



© Maira Acayaba

Description textuelle fournie par les architectes. Nous avons été invités à rénover un appartement de 175 m² situé au centre de São Paulo, plus précisément dans le bâtiment Copan (conçu par Oscar Niemeyer en 1966). L’invitation, faite par une jeune femme et son fils, avait pour principal objectif d’améliorer les possibilités visuelles de la ligne d’horizon de la ville.

© Maira Acayaba

© Maira Acayaba

© Maira Acayaba

Après avoir évalué la superstructure du bâtiment, nous avons proposé un changement d’usage et la suppression des cloisons dans les zones adjacentes à la façade vitrée, protégée par des brise-bises en béton. La chambre qui existait auparavant à une extrémité de la façade vitrée a été transformée en cuisine. Le comptoir de cuisine et l’îlot sont en bois de tauarí avec un comptoir en pierre Spirit Santo. Sur l’îlot, le comptoir en pierre s’enroule autour d’un pilier en béton dans un design organique qui brouille les frontières entre les espaces sociaux.

© Maira Acayaba

Plan d’étage

© Maira Acayaba

© Maira Acayaba

La chambre qui occupait une partie de l’axe central de l’appartement a été remplacée par une salle à manger. De l’autre côté de la façade vitrée se trouvent le salon et une bibliothèque constituée de fines tôles. L’aménagement est conçu pour maximiser la vue depuis le dix-neuvième étage. De cette hauteur, on ne voit ni voitures ni trottoirs entre les brises de béton, seulement des bâtiments de différentes époques et la chaîne de montagnes Cantareira, s’élevant au-dessus de la hauteur des bâtiments.

© Maira Acayaba

© Maira Acayaba

© Maira Acayaba

© Maira Acayaba

Les espaces privés sont orientés vers la façade cobogó du bâtiment. Pour souligner ce changement d’usage, le sol a été surélevé de 18 cm et présente des marches en béton préfabriqué, conçues selon le même angle que la façade.

© Maira Acayaba

© Maira Acayaba

Le bureau occupe l’espace de l’ancienne cuisine et, en dépassant du faux-plancher, il semble flotter. Le studio est un espace polyvalent de l’appartement, car il peut également être utilisé comme suite pour le fils. La chambre de la résidente et sa salle de bain sont séparées par des fenêtres en bois et en verre, permettant une lumière naturelle et une ventilation transversale. La baignoire et le comptoir sont en béton préfabriqué.

https://www.youtube.com/watch?v=ydxservt1jT8