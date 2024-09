Appartement Casting Shadows / MASATO TAKAHASHI ARCHITECTS

© Syuto Yohei

+ 10





Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

85 m²



Année Année d’achèvement de ce projet d’architecture Année:



2023



Photographies



Architecte principal :



Masato Takahashi



© Syuto Yohei

Description textuelle fournie par les architectes. Il s’agit de la rénovation d’une chambre dans un complexe d’appartements construit il y a un demi-siècle. Le bâtiment de sept étages fait face à la rue Katahira-cho de la ville de Sendai, préfecture de Miyagi, qui était une ruelle de seigneurs féodaux à l’époque féodale. Le bâtiment est situé sur une falaise avec un dénivelé où une terrasse fluviale rencontre directement la rivière, et offre une vue sur le paysage unique de Sendai formé par la rivière Hirose et le mont Aoba.

© Syuto Yohei

© Syuto Yohei

Le plan d’étage existant est de type 4K composé d’une pièce de style japonais et d’une pièce de style occidental. La pièce de style japonais du côté sud est lumineuse, tandis que les salles de bains du côté nord sont sombres, ce qui entraîne un fort contraste entre la lumière et l’obscurité. Pour maximiser la vue, nous avons démonté les murs qui divisaient les pièces en sections est et ouest, et la lumière naturelle concentrée sur le côté sud a été dispersée pour révéler une seule pièce remplie d’ombres sombres projetées par la structure existante. Cela est dû au fait que la lumière, qui avait été mise en valeur par les contours spatiaux d’origine tels que les finitions et les équipements, a perdu son indice lorsque les contours ont été démontés et que la diffusion de la lumière a été arrêtée. Comme en Orient, où les gens ont depuis longtemps trouvé un sens du subtil dans l’obscurité, cet espace, avec son obscurité accumulée, nous permet d’imaginer ce que nous ne pouvons pas voir dans notre vie quotidienne et d’écouter ce que nous ne pouvons pas entendre. L’idée était de vivre dans les ombres qui secouent les contours de la structure existante.

© Syuto Yohei

Pendant la journée, la vue rétroéclairée depuis les fenêtres sud et nord apparaît comme un paysage emprunté dans l’ombre, et seul le décor flotte dans l’obscurité. Après le coucher du soleil, la pièce est remplie d’obscurité, et la moitié de la pièce disparaît avec les ombres. Le mur d’enceinte disparaît de la vue, donnant la sensation de marcher dans un abîme sans fin. Les nuances de l’obscurité changent d’instant en instant selon l’heure de la journée, créant une profondeur dans l’acte quotidien. Nous appelons cet endroit aux ombres sémantiques « Shadows room ».

© Syuto Yohei

Les deux principales demandes du client étaient de fournir un espace spacieux pouvant être utilisé avec des sols en terre battue et d’organiser de manière compacte l’espace de vie, y compris le salon, la chambre et la salle d’eau. Le salon, les chambres et les salles de bains sont disposés dans une direction nord-sud de sorte que le segment de ligne tangent à la salle Shadows soit long. Le mur existant séparant le salon des salles de bains a été volontairement prolongé jusqu’au bord du sol afin que les résidents puissent toujours entrer dans la salle Shadows dans leurs activités quotidiennes. La salle Shadows, qui est visitée à plusieurs reprises, n’est pas tant une pièce qu’une série d’« ouvertures » pour accéder à d’autres lieux, et c’est aussi une « fermeture » où l’espace est interrompu par des ombres.

© Syuto Yohei

© Syuto Yohei

Français À la lumière de la configuration spatiale dans laquelle la vie se déroule à partir de deux endroits contrastés, la salle des Ombres et le « salon », je me suis rappelé la proximité du « Mugen (esprit fantomatique) Nô », où l’histoire progresse à travers un dialogue entre les deux acteurs qui jouent les rôles de la fiction et de la réalité. « Mugen Nô », l’histoire commence lorsque le Shite, un être spirituel, apparaît devant le Waki, qui vit dans la réalité. Si nous considérons le Shite comme la salle des Ombres et le waki comme le salon, cette pièce est l’espace entre ici et là, en d’autres termes, « Awai » (une pièce de l’entre-deux). Le sol, les murs et le plafond du salon, qui est positionné comme la scène de la vie, sont finis avec du contreplaqué hinoki, et la pièce est arrêtée à la limite avec la salle des Ombres. Les bords en bois du salon, interrompus par les ombres, sont montrés comme une touche finale en définissant l’espacement des montants en bois en supposant qu’ils seront montrés. En d’autres termes, il ne s’agit pas d’une section exposée involontairement, mais d’une « surface en pause » qui est intentionnellement exposée.

© Syuto Yohei

La finition en contreplaqué hinoki est destinée non seulement à des raisons pratiques, telles que la durabilité et la résistance à l’eau, mais aussi à permettre à la lumière naturelle d’illuminer la surface en bois blanc, contrastant avec la salle Shadows. La hauteur du sol a été fixée 20 cm plus haut que celle de la salle Shadows pour indiquer clairement le changement d’espace, et la hauteur du plafond a été réduite à 1,9 m jusqu’à la limite maximale.

© Syuto Yohei

Cette manipulation a pour but de créer un fond de lumière flottant dans l’obscurité comme si la vie elle-même était découpée comme un « Kagami-ita » (le panneau avec le pin peint est appelé le « Kagami-ita » (panneau miroir), et c’est l’un des accessoires de scène du Nô) lorsqu’on l’observe depuis la salle des Ombres. En révélant le cadre, qui était caché à la vue, j’ai maximisé le volume de l’espace, tout en permettant à la lumière, au vent et à l’action de passer à travers les ombres, créant un lieu qui est à la fois intérieur et extérieur. L’opération visant à augmenter le volume d’air entre les ombres est également une tentative de transformer les caractéristiques du « Mugen Nô » en espace réel, où la réalité absolue du cadre existant est la fausseté du processus de rénovation. Les ombres se reflètent dans l’espace entre ici et là. Nous espérons que vous découvrirez un nouveau sentiment de confort dans l’étrangeté de l’obscurité.