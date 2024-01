Appartement Abboud/FGMF | ArchQuotidien

© Fran Parente

Zone: 175 m²

175 m²



Année: 2021



2021



Photographies



Architectes principaux:



Architectes principaux :



Fernando Forte, Lourenço Gimenes, Rodrigo Marcondes Ferraz



Description textuelle fournie par les architectes. Le projet de cet appartement, situé dans le quartier Higienópolis de São Paulo, cherchait à actualiser l’espace du point de vue des finitions et de l’organisation interne, tout en reconnaissant les qualités du plan original de cet intéressant bâtiment des années 60. .

Les changements apportés au plan d’étage étaient importants. Le séjour et la cuisine ont été réunis grâce à de grandes ouvertures (commandables par des portes coulissantes), ainsi qu’une partie de la première chambre rejoignant le séjour, offrant ainsi un espace pour un bureau et une grande cave à vin dans cet espace multifonctionnel. Ces changements dans l’espace social de l’appartement contribuent non seulement aux nouvelles fonctions présentées, mais renversent également la linéarité originale du salon, créant des espaces plus fluides et plus riches. Reliant tous ces espaces (séjour, salle de bain invités, cuisine, bureau et cave à vin), une grande bibliothèque métallique ouverte accompagne le séjour d’un côté à l’autre et sert de support aux objets, plantes et livres. Il abrite les portes coulissantes, ouvre de temps à autre des espaces pour des peintures et des sculptures, et accueille l’écran et le matériel pour les soirées cinéma. La bibliothèque est l’élément le plus marquant de cet espace et dialogue avec les autres meubles et divers éléments du projet.

La cuisine, dotée d’équipements et avec un îlot au centre, est assez neutre pour donner toute l’importance au salon, à la bibliothèque et à la grande cave à vin, désir du propriétaire depuis le début du projet.

L’espace privé a également changé et deux chambres ont été réunies pour former un grand espace pour le couple. Cette nouvelle chambre dispose d’un placard spacieux et de deux salles de bains. Complétant l’espace privé, une deuxième chambre pour les invités et un futur enfant a un langage similaire au reste de l’appartement.

Diagramme

La plupart des matériaux de finition ont été remplacés dans ce nouveau projet, conférant aux espaces un caractère contemporain. Dans le même temps, la relation avec le bâtiment existant a été maintenue et valorisée, que ce soit dans les charpentes en fer existantes ou dans la rénovation du parquet d’origine. Le mobilier a été soigneusement choisi et mélangé à des pièces contemporaines, des objets anciens et des objets conçus par les architectes, spécialement pour ce projet.