Appartement 114S / BLOCO Arquitetos

Description textuelle fournie par les architectes. Première maison d’un couple, l’appartement 114S a fait l’objet d’un projet de rénovation signé par le bureau de Brasilia BLOCO Arquitetos, fondé par les associés Daniel Mangabeira, Henrique Coutinho et Matheus Seco. L’objectif des résidents était de transformer l’appartement en un lieu de rassemblement pour la famille et les amis. Partant de ce principe, la propriété de trois chambres a été entièrement rénovée, créant ainsi un grand espace social avec une seule suite pour le couple. Situé au Superquadra 114 à Asa Sul, Brasilia, l’appartement a vu son espace social agrandi et la cuisine intégrée au salon.

La propriété avait fait l’objet d’une précédente rénovation qui compartimentait excessivement l’espace. C’est pourquoi l’intervention réalisée par BLOCO Arquitetos a supprimé plusieurs murs pour intégrer la plupart des espaces, répondant ainsi aux besoins des résidents et révélant une partie de la structure originale, comme les poutres. Le parquet d’origine a été retiré, restauré et réinstallé. L’un des changements les plus importants a été le repositionnement de la cuisine, désormais entièrement intégrée à la salle à manger et au salon, avec l’inclusion d’un espace de support latéral doté d’une cave à vin. Dans cette nouvelle disposition, les appareils électroménagers sont partiellement exposés, tandis que le réfrigérateur – le plus grand d’entre eux – a été « caché » de la vue du salon, placé dans la pièce adjacente, qui fait également office de zone de service. Dans l’aménagement, la première chambre a été annexée au séjour, tandis que la seconde s’est transformée en salle TV et bureau, avec possibilité de fermeture par un cadre en acier et verre. La salle de bains de la suite a également été repositionnée et directement reliée à la façade ventilée par les cobogós du bâtiment, où un jardin a été créé. Conçu pour accueillir le plus de personnes possible, l’espace de vie présente deux environnements distincts qui peuvent être connectés selon les besoins des résidents. En plus de l’intégration de l’espace, les éléments notables incluent les boiseries freijó et la conservation du mobilier.

Parmi les pièces figurent les fauteuils Lia, Mole et Paraty de Sérgio Rodrigues ; les fauteuils Zeca et les chaises Fina et Zanini de Zanine Caldas ; la table basse Grampo de Fernando Mendes ; et le buffet Vitrola de Felipe Protti. La conception de l’éclairage a également fait l’objet d’une intervention simple. Dans l’espace social, des rails et des luminaires en saillie ont été utilisés, ainsi que deux suspensions Corda de Guilherme Wentz au-dessus de la table à manger et des lampes sur les tables d’appoint. De plus, une applique murale Dot d’Alessandra Mourão a été incluse dans la salle de bains sociale. Le reste de l’éclairage était encastré dans le plafond. L’ensemble du projet de rénovation s’est inspiré des caractéristiques de l’architecture moderne brésilienne, notamment présentes à Brasilia, présentes dans l’appartement. Par conséquent, l’intervention met l’accent sur la simplicité et l’ingéniosité structurelle – traits communs de l’architecture de Brasilia.