Appariements du tournoi de l’Action de grâces – Shaw Local

TOURNOI D’ACTION DE GRÂCE AFC

POULE 1 : AFC, Leland, LaMoille, West Carroll

PISCINE 2 : Amboy, Durand, Hiawatha, Polo

Lundi 21 novembre

East Gym – West Carroll contre LaMoille, 18 h; Hiawatha contre Durand, 19h30

West Gym – Polo contre Amboy, 18 h; Leland contre AFC, 19h30

Mardi 22 novembre

East Gym – Leland contre West Carroll, 18 h; Amboy contre Hiawatha, 19h30

West Gym – Durand vs Polo, 18 h; vs LaMoille vs AFC, 19h30

Vendredi 25 novembre

East Gym – LaMoille contre Leland, 18 h; Durand contre Amboy, 19h30

West Gym – Polo contre Hiawatha 18 h; West Carroll contre AFC, 19h30

Samedi 26 novembre

East Gym – 7e place, P1 4e contre P2 4e, 18 h; 5ème place -P1 3ème contre P2 3ème, 19h30

West Gym – 3e place, P1 2e contre P2 2e, 18 h; 1ère place – P1 1er contre P2 1er, 19h30

DEAN RILEY SHOOTIN’ THE ROCK

TOURNOI D’ACTION DE GRÂCE À OTTAWA

PISCINE A : Marengo, Pontiac, Ottawa, Thornridge

POOL B: LP, Princeton, Oak Forest, Streator

Lundi 21 novembre

LP contre Oak Forest, 17 h

Ottawa c. Marengo, 18 h 30

Princeton contre Streator, 20 h

Deuxième année : Ottawa contre Marengo, 5 ; LP contre Oak Forest, 6h30; Princeton contre Streator, 8

Mardi 22 novembre

Pontiac c. Marengo, 17 h

Ottawa c. Thornridge, 18 h 30

Streator contre Oak Forest, 20 h

Deuxième année : Ottawa contre Dunlap, 5 ; Pontiac contre Marengo, 6h30; Streator contre Oak Forest, 8

Vendredi 25 novembre

Pontiac contre Thornridge, 11 h 30

Princeton contre Oak Forest, 13 h

Streator contre LP, 14h30

Thornridge contre Marengo, 16 h

Ottawa vs Pontiac, 17h30

LP contre Princeton, 19 h

Deuxième année : Pontiac contre Dunlap, 11 h 30 ; Streator contre LP, 1 ; Princeton contre Oak Forest, 2h30; Dunlap contre Marengo, 4 ; LP contre Princeton, 5h30; Ottawa contre Pontiac, 7

Samedi 26 novembre

7e place – Poule A 4e contre Poule B 4e, 13 h

5e place – Poule A 3e contre Poule B 3e, 14h30

3e place – Poule A 2e contre Poule B 2e, 16 h

1ère place – Poule A 1ère contre Poule B 1ère, 17h30

Les étudiants de deuxième année ont le même horaire que l’université

ROUTE 17 CLASSIQUE DE L’ACTION DE GRÂCE

PISCINE BOISÉE : Flanagan-CornellRidgeview, Saint-Bède, Woodland

PISCINE DWIGHT : Dwight, Earlville, Grant Park, Momence

Lundi 21 novembre

À Woodland – Ridgeview contre Flanagan-Cornell, 18h30 ; Woodland contre St. Bede, 20 h (matchs F/S à 16 h et 17 h 15)

À Dwight – Grant Park contre Momence, 17h30 ; Dwight contre Earlville, 19 h

Mardi 22 novembre

À Woodland – Flanagan-Cornell contre St. Bede, 18h30 ; Woodland contre Ridgeview, 20 h (matchs F/S à 16 h et 17 h 15)

At Dwight – Momence contre Earlville, 17 h 30, Dwight contre Grant Park, 19 h

Mercredi 23 novembre

À Woodland – Ridgeview contre St. Bede, 18 h 30; Woodland contre Flanagan-Cornell, 20 h (matchs F/S à 16 h et 17 h 15)

At Dwight – Earlville contre Grant Park, 17 h 30, Dwight contre Momence, 19 h

Samedi 26 novembre

À Dwight – 7e place, poule A 4e contre poule B 4e, 14 h ; 5e place – Poule A 3e contre Poule B 3e, 15 h 30 3e place – Poule A 2e contre Poule B 2e, 17 h; championnat, Poule A 1er contre Poule B 1er, 18h30

TOURNOI D’ACTION DE GRÂCE SENECA

PISCINE A : Hall, Mendota, Seneca, Somonauk

PISCINE B : Herscher, Newark, Serena, Sainte-Anne

Lundi 21 novembre

Newark contre Hall, 17h30

Herscher contre Sainte-Anne, 19 h

Mardi 22 novembre

Hall contre Mendota, 17h30

Somonauk contre Sénèque, 19 h

Mercredi 23 novembre

Newark contre Herscher, 13 h

Sainte-Anne contre Serena, 14h30

Mendota contre Somonauk, 16 h

Hall contre Sénèque, 17h30

Vendredi 25 novembre

St.Anne contre Newark, 14h30

Herscher contre Serena, 16 h

Somonauk contre Hall, 17h30

Mendota contre Sénèque, 19 h

Samedi 26 novembre

4e Poule B vs 4e Poule A, 13 h

3e Poule B vs 3e Poule A, 14h30

2e Poule B vs 2e Poule A, 16 h

1er Poule B vs 1er Poule A, 17h30

WALLY KELLER INVITE À WETHERSFIELD

Lundi 21 novembre

Annawan c. Bureau Valley, 17 h

Elmwood contre le comté de Putnam, 18h30

Wethersfield contre le comté de Stark, 20 h

Mardi 22 novembre

Comté de Stark contre Annawan, 17 h

Bureau Valley contre Elmwood 18h30

Comté de Putnam contre Wethersfield, 20 h

Mercredi 23 novembre

Comté de Stark contre comté de Putnam, 17 h

Annawan contre Elmwood, 18 h 30

Wethersfield contre Bureau Valley, 20 h

Vendredi 25 novembre

Bureau Valley contre Stark County, 16 h

Comté de Putnam contre Annawan, 17 h 30

Elmwood contre Wethersfield, 19 h

Deuxième année : Poule A (Moss Gym) – Annawan contre Elmwood, 9 h; PC contre Elmwood, 10h30; Annawan contre PC, midi. Poule B (HS Gym) – Wethersfield contre Stark County, 9 h; Comté de Stark contre BV, 10 h 30, Wethersfield contre BV, midi.

Samedi 26 novembre

Bureau Valley contre le comté de Putnam, 16 h

Comté de Stark contre Elmwood, 17h30

Wethersfield c. c. Annawan, 19 h

Deuxième année : 5ème place – 9h00 3ème place – 10h30 1ère place – 12h00.