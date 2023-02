Appariements de commentateurs MLS Season Pass pour le début de la saison 2023

La MLS et Apple ont annoncé leurs premiers couples de commentateurs pour le début de la saison 2023 de la MLS. À partir du 25 février, MLS Season Pass marque le début d’une nouvelle ère pour la ligue.

Au total, il y a plus de 80 noms embauchés. Cela inclut des appariements de commentaires pour les émissions en anglais, en espagnol et en français. Chacune de ces langues a également une équipe de studio pour fournir une couverture d’avant-match et d’après-match pour chacun des jeux.

Les paires de commentateurs répertoriées ci-dessous pour la saison 2023 ne concernent que le début de la saison. En d’autres termes, les paires ne sont pas gravées dans le marbre. Ils sont flexibles, et tandis que la liste des noms est établie, les liens à l’intérieur de celle-ci peuvent changer.

Cela étant dit, les couples sont quelque chose à attendre avant la saison.

Appariements de commentateurs MLS Season Pass

De nombreux noms répertoriés ont une expérience de la Coupe du monde, de la MLS, de la Premier League ou d’une autre expérience de classe mondiale.

Jumelages de commentateurs anglophones

Jeu par jeu Analyste Jake Zivin Taylor Twellman Kévin Costigan Maurice Édu Kévin Egan Kyndra de Saint-Aubin Steve Cangialosi Danny Higginbotham Eric Krakauer Lloyd-Sam Jenn Hildreth ou Chris Wittyngham Lori Lindsey Prix ​​Blake Paul Dolan Max Bretos Brian Dunseth Mark Followill ou Chris Wittyngham Danielle Slaton Andrés Cordero Jamie Watson Callum Williams Calen Carr Tyler Terens Devon Kerr Tony Mari Ross Smith Marc Rogondino Heath Pearce Ed Cohen Greg Sutton Adrien Healey Cobi Jones

En outre, il existe des noms réguliers qui ne figurent pas dans les appariements. Le commentateur Nate Bukaty et les analystes Tony Meola et Warren Barton sont des noms réguliers sur MLS Season Pass.

Jumelages de commentateurs de langue espagnole

Jeu par jeu Analyste Pablo Ramírez Carlos Ruiz Jorge Pérez Navarro Marcelo Balboa Juan Arango Carlos Suárez Sergio Ruiz Michel Gallardo Moisés Linares Jaime Macías Bruno Vain Andrés Agulla José Hernández Eduardo Biscayart Ramsès Sandoval Walter Roque Rodolfo Landeros Martín Zuñiga Raúl Guzman Sonny Guadarrama Adrien García Marquez François Pinto

Francisco X. Rivera, Pablo Mariño et Maximiliano Cordaro peuvent également jouer le rôle d’analystes de match réguliers. Tony Cherchi et Stefano Fusaro, officiellement répertoriés comme talents de studio du côté espagnol, peuvent également travailler respectivement comme play-by-play et analyse pour les émissions en direct.

Jumelages de commentateurs francophones

Jeu par jeu Analyste Frédéric Lord Vincent Destouches Matthieu Cullen Sebastien Le Toux Olivier Brett Patrice Bernier

L’analyste Matthias Van Halst est également un membre régulier de l’équipe.