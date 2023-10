La première détrônation d’un président de la Chambre des représentants des États-Unis montre que les Américains ne veulent pas signer de chèque en blanc pour l’Ukraine.

Dans un vote de 216 voix contre 210, les républicains ont voté avec 208 démocrates à la Chambre des représentants des États-Unis en faveur du changement de régime de l’un des leurs, le président de la Chambre, Kevin McCarthy (R-CA). McCarthy avait tenté d’apaiser l’establishment sur le financement de l’Ukraine tout en faisant semblant de soutenir les populistes à qui il devait son poste de président de la Chambre – et vient d’être récompensé par l’honneur d’être le premier orateur détrôné de l’histoire des États-Unis. C’est une victoire pour l’Américain moyen – à moins que vous ne soyez un hacker de l’establishment, auquel cas tout tourne autour de la Russie.

« Les Chinois sont contents, les Russes sont contents, les Iraniens sont contents. Les Américains devraient être furieux que ces huit personnes aient fait cela à notre pays », a déclaré le représentant Dan Bacon (R-NE). Comment oserait-on faire dérailler les politiques de l’establishment alors qu’ils ont tout fait pour l’Américain moyen ? Les partisans de McCarthy accusent les opposants au sein de son propre parti d’avoir collecté des fonds pour son éviction. Si les Américains sont prêts à récompenser l’éviction en faisant un don aux responsables, alors il semblerait qu’ils ne le soient pas réellement.fou comme l’enfer » et ce sont les Républicains de l’establishment qui sont hors-jeu.

Il est tout à fait approprié que la goutte d’eau qui ait fait déborder le vase dans le cas de McCarthy semble être les allégations, évoquées par le représentant Matt Gaetz (R-FL), selon lesquelles il aurait été dans le dos du Parti républicain auprès de l’administration Biden pour trouver une solution au flux continu d’aide à L’Ukraine, qui a été sans vergogne associée à une loi budgétaire qui permettrait au gouvernement fédéral de continuer à fonctionner pendant au moins 45 jours supplémentaires. La disposition relative au financement de l’Ukraine avait été le point de friction qui avait empêché les Républicains d’approuver le projet de loi jusqu’à ce que McCarthy le supprime. Mais Gaetz a ensuite accusé McCarthy d’avoir conclu un accord avec Biden pour relancer le vote sur une nouvelle série d’aides à l’Ukraine lors d’un vote séparé à la Chambre.















Si Biden voulait prendre le risque d’ajouter son soutien à l’Ukraine à un projet de loi qu’il pensait que les législateurs seraient obligés d’adopter de peur que l’alternative ne soit une fermeture de l’ensemble du gouvernement, alors il aurait dû assumer toutes les conséquences de ce pari. . Laissons le gouvernement fermer ses portes parce que le président américain pensait que son financement était aussi important que celui de l’Ukraine – et que le paiement des bureaucrates américains serait directement lié à la volonté des législateurs de continuer à payer celui de Kiev. Alors, quand ceux qui estiment qu’ils représentent le mieux le groupe croissant d’électeurs américains qui sont de plus en plus opposés à davantage d’argent pour Kiev alors qu’ils ressentent le pincement de la détérioration de leur propre situation économique provoquée par des politiques malavisées de l’establishment rejettent l’abomination législative à deux têtes – alors laissons ils rejettent carrément la faute sur Biden pour avoir même pris le risque de l’évoquer en premier lieu.

McCarthy a nié toute transaction en coulisses, mais s’il marche comme un canard et parle comme un canard… McCarthy n’aurait sans doute même pas occupé ce poste s’il n’avait pas promis à la faction populiste du GOP – le Freedom Caucus – qu’il ne donnerait pas à l’Ukraine un «chèque en blanc.» Mais il semblait influencé par les critiques des rencontres du GOP de l’establishment comme la représentante Liz Cheney (R-WY). «L’idée selon laquelle le parti ne soutiendra plus le peuple ukrainien. Pour quelqu’un qui a la photo de Ronald Reagan sur le mur de son bureau au Capitole, l’idée que Kevin McCarthy va devenir le chef de l’aile pro-Poutine de mon parti est tout simplement stupéfiante. » Cheney a déclaré dans une interview l’année dernière. Soudain, McCarthy comparait Poutine et l’Ukraine à Adolf Hitler et à la Seconde Guerre mondiale, de la même manière qu’un adolescent à qui on dit qu’il est efféminé surcompense en faisant de l’haltérophilie et en frappant agressivement les filles. C’est comme si McCarthy avait quelque chose à prouver. Et comme chacun le sait, cela signifie généralement que sous la surface se cache autre chose – une crise d’identité ou, à tout le moins, un manque de confiance en soi ou en ses positions.

Cheney, quant à elle, a perdu ses primaires l’année dernière face à un challenger pro-Trump, ce qui n’est qu’une preuve supplémentaire du décalage croissant entre les électeurs et ceux envoyés à Washington pour représenter leurs intérêts. En essayant même d’apaiser des gens comme Cheney et de trianguler ou d’accommoder leurs récits et positions de l’establishment, McCarthy a seulement montré qu’il ne pouvait pas lire la salle lorsqu’il s’agissait d’électeurs.















De toute évidence, le Freedom Caucus donne, mais il reprend aussi. Et l’establishment républicain se comporte désormais comme s’il était victime d’un petit groupe de législateurs de son propre parti qui osent faire obstacle aux copains habituels qui imposent tout ce qu’ils veulent, même s’ils sont en décalage avec le populisme croissant du parti. base. La même base dont les idées sont devenues si courantes qu’elles ont porté Trump à la présidence en 2016 et le placent encore loin devant parmi les électeurs du GOP pour 2024, malgré ses multiples problèmes juridiques.

Le fait que la partisanerie des démocrates ait été utilisée avec succès contre McCarthy par le Freedom Caucus pour l’évincer prouve simplement que la différence entre les deux principaux partis américains importe beaucoup moins de nos jours, alors que les acteurs des deux partis sont constamment d’accord pour imposer des éléments d’un programme qui semble profiter principalement aux intérêts des élites établies occidentales. Donc, s’ils peuvent s’unir de manière bipartite sur ce point, il ne devrait y avoir aucun problème à faire cause commune avec ceux de l’autre côté qui s’y opposent. C’est sans doute même le modèle pour la défaite du programme de l’establishment – ​​pour que le paradigme droite/gauche passe au second plan.

Mais si vous demandez aux partisans de McCarthy, c’est Poutine qui est ravi – et non les Américains moyens qui viennent d’être épargnés, au moins temporairement, de voir une plus grande partie de l’argent de leurs impôts caché dans les pantalons cargo du président ukrainien Vladimir Zelensky ou blanchi dans ceux des amis du complexe militaro-industriel.pour l’Ukraine.» Apparemment, faire honte à Poutine à ses opposants perd de son éclat en tant qu’arme rhétorique conçue pour freiner l’enthousiasme des patriotes à sortir les poubelles.