Apparemment, la Nuit étoilée de Van Gogh est scientifiquement plus précise que nous le pensions

La Nuit étoilée de Vincent Van Gogh est l’un des chefs-d’œuvre les plus connus du postimpressionniste néerlandais, célèbre pour son évocation onirique et tourbillonnante du paysage qu’il voyait depuis la fenêtre d’un asile de Saint-Rémy-de-Provence. Mais il s’avère que les traits fluides de l’artiste dépeignent également une science fascinante.

Des chercheurs chinois et français ont analysé les coups de pinceau et ont découvert qu’ils représentaient involontairement une dynamique complexe des fluides. Ils ont mesuré la taille des tourbillons dans la peinture ainsi que leurs distances et intensités relatives et ont découvert qu’ils suivaient les principes mathématiques de la turbulence (consultez notre sélection des meilleures fournitures artistiques pour votre propre travail).

La nuit étoilée de Van Gogh (Crédit image : Domaine public via Google Arts & Culture)

Publié dans Physique des fluidesL’étude a révélé que les motifs du tableau correspondent à la théorie de la turbulence du mathématicien soviétique Andreï Kolmogorov, un ensemble d’hypothèses sur la façon dont l’énergie se déplace entre les grandes et les petites échelles des gaz et des liquides. La théorie de Kolmogorov a été formulée en 1941, plus de 50 ans après que Van Gogh ait peint La Nuit étoilée.

Les chercheurs ont découvert qu’une « loi de puissance de type -1 persiste dans le spectre en dessous des échelles des plus petits tourbillons, ce qui suggère une turbulence scalaire de type Batchelor avec un nombre de Schmidt élevé ». Fondamentalement, les modèles montrent plusieurs couches de comportement complexe.

En conclusion, même si nous considérons le style de Van Gogh comme impressionniste, son travail témoigne en réalité d'une perspicacité scientifique sur la façon dont l'énergie se comporte dans les systèmes, comme l'atmosphère terrestre. Bien que cela semble être accidentel, cela pourrait montrer que le peintre avait une certaine intuition sur l'essence des phénomènes naturels, percevant les forces environnementales à l'œuvre.