Apparemment exclu pour 2024, Bill Belichick retrouvera-t-il un siège en 2025 ?

Bill Belichick obtiendra apparemment 0 sur 7 lorsqu’il s’agira de trouver un poste d’entraîneur-chef en 2024. Si, comme il semble, rien ne se concrétise à Seattle, à Washington ou ailleurs, que se passera-t-il en 2025 ?

La question du contrôle continuera de planer sur les perspectives de Belichick. Voudra-t-il les clés de l’opération football ? Si tel est le cas, un propriétaire sera-t-il prêt à supprimer et/ou à réaffecter le personnel existant afin d’accueillir Belichick ?

Peter King a fait valoir ce point vendredi PFT en direct. La plupart des équipes disposent désormais d’une équipe d’analyse complète et robuste, prête à constamment donner son avis et des conseils à l’entraîneur-chef. Et si Belichick ne veut aucun d’entre eux dans les parages ?

Et s’il ne veut personne d’autre que des personnes qu’il connaît et en qui il a confiance ? C’était l’un des problèmes de ses dernières années en Nouvelle-Angleterre. Il était trop réticent à faire confiance aux autres. C’est probablement un sous-produit de son éducation sur le campus de l’Académie navale, où le football et l’armée se combinent pour créer une atmosphère de secret maximum.

Belichick sait que les gens aiment parler. Ils aiment utiliser les informations pour échanger des faveurs. Ils aiment impressionner les autres avec ce qu’ils savent. Belichick a dirigé les Patriots en pleine conscience de ces réalités fondamentales de la dynamique humaine, passant deux décennies à former soigneusement une équipe sous-dimensionnée d’entraîneurs et d’autres personnes autour de lui.

Donc, si/quand il reprend une nouvelle équipe, soit le propriétaire sera prêt à distribuer des feuillets roses, soit Belichick décidera soudainement de placer sa foi et sa confiance en un groupe de personnes qu’il ne connaît pas du tout et, s’il le fait, , il ne voudra peut-être pas être là.

Pendant ce temps, où seront les membres de son équipe d’entraîneurs préférés dans un an ? Le coordonnateur offensif Josh McDaniels est actuellement disponible. S’il signe un contrat pluriannuel pour, par exemple, retourner chez les Patriots et travailler avec le nouvel entraîneur Jerod Mayo, McDaniels ne sera probablement pas disponible pour s’associer à nouveau avec Belichick. Idem pour d’autres comme Matt Patricia et Joe Judge et l’un ou les deux fils de Belichick.

Une année passée à la télévision pourrait-elle inciter Belichick à s’humilier devant l’idée qu’il devra être entraîneur et seulement entraîneur ? Peut être. Une fois qu’il redeviendra entraîneur, acceptera-t-il cela ?

C’est un point que nous avons soulevé vendredi. Si l’équipe a un directeur général d’une quarantaine d’années qui a un contrôle total sur le repêchage et la liste et que le directeur général veut recruter un certain joueur et que Belichick fait la grimace et grogne, que fera le directeur général ?

Le problème n’est pas seulement le recrutement des joueurs, mais leur développement. En Nouvelle-Angleterre, il est possible que la pénurie de joueurs de qualité ces dernières années soit due autant à l’incapacité de l’entraîneur à développer les choix au repêchage qu’à de facto L’incapacité du directeur général à choisir les bons. Si Belichick a eu du mal à former correctement les joueurs qu’il voulait, que fera-t-il des joueurs qu’il n’avait pas ?

C’est pourquoi tout autre chose qu’un contrôle total pour Belichick pourrait inévitablement conduire à un véritable chaos. C’est pourquoi tout propriétaire qui veut Belichick en 2025 doit être prêt à lui remettre les clés de la voiture et à lui dire de la conduire où et comme il le souhaite.

Est-ce que quelqu’un le fera ? La présence constante de Belichick à la télévision (si/quand il accepte un emploi sur réseau) lui donnera une plate-forme pour afficher la profondeur de ses connaissances. Il sera bien plus engageant et charismatique que la personne que l’on voit traiter chaque conférence de presse comme une coloscopie sans anesthésie.

Il suffit d’un seul propriétaire pour décider de lancer les dés. Ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas bon marché. Mais Belichick est un gagnant confirmé, un expert parmi les experts dans la maîtrise du football situationnel. S’il existe déjà une bonne équipe en place, les risques de lui donner le contrôle total seront minimisés.

Les équipes à surveiller incluent (selon ma propre évaluation) les Bills, Browns, Jaguars, Giants, Eagles, Vikings et Buccaneers.

J’ai laissé de côté les Cowboys parce que, si jamais cela devait arriver, c’était l’année pour le faire.

J’ai ajouté les Giants parce que l’on a longtemps cru qu’il adorerait retourner à l’endroit où il a remporté deux Super Bowls en tant que coordinateur défensif, et parce que l’équipe a plongé en 2023 après une place en séries éliminatoires en 2022.

Les Browns sont là parce que le propriétaire Jimmy Haslam a démontré sa capacité à faire des choses désespérées et impulsives.

Et les Vikings sont là pour une raison très simple. Le propriétaire Zygi Wilf était un grand fan des Giants avant d’acheter les Vikings. Il n’est pas fou d’imaginer que Zygi et Mark Wilf soient séduits par l’idée de donner à Belichick une chance d’emmener les Vikings juste assez bons au sommet de la montagne que la franchise tente de gravir depuis plus de 50 ans.

Ce n’est toujours pas une longue liste d’options potentielles. Il est sept heures. Le même nombre d’ouvertures cette année, sans qu’aucun propriétaire ne soit disposé à confier les opérations de football à Belichick ou à faire le pari de croire que faire de lui l’entraîneur et seulement l’entraîneur ne conduira pas à un dysfonctionnement organisationnel généralisé.

Un propriétaire sera-t-il prêt à faire l’une ou l’autre chose en 2025 ?

Encore une fois, il suffit d’un seul.