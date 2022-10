Appareils Realme avec SoC Dimensity 1080 à venir cette année

MediaTek a dévoilé hier le nouveau SoC Dimensity 1080, et plus tard, le vice-président de Realme, M. Madhav Sheth, a annoncé que Realme lancerait des appareils alimentés par Dimensity 1080 cette année.

Sheth n’a rien divulgué sur ces appareils Realme alimentés par Dimensity 1080 ni fourni de délai pour leur lancement, mais nous nous attendons à en savoir plus à leur sujet bientôt.

Mission : 1080 J’aime

Récompense : Le nouveau chipset Dimensity 1080 à venir #vrai moi appareils cette année !

Es-tu prêt pour le challenge? – Madhav Sheth (@MadhavSheth1) 11 octobre 2022

La puce Dimensity 1080 est basée sur le processus 6 nm. Il est livré avec un processeur octa-core comprenant deux cœurs Cortex-A78 cadencés jusqu’à 2,6 GHz. Les tâches graphiques intensives telles que les jeux et le montage vidéo sont gérées par le GPU Mali-G68, et il existe également une prise en charge de la caméra 200MP, des réseaux 5G sous-6 GHz et de la connectivité Wi-Fi 6.

Vous pouvez lire notre couverture d’annonce Dimensity 1080 ici pour en savoir plus à ce sujet.