Appareils pour partager Internet le 8 juin. Comment se retirer

Amazon prévoit d’inscrire automatiquement les propriétaires de ses appareils dans un programme qui partagerait une partie de votre connexion Internet avec vos voisins.

Le changement prendra effet le 8 juin, selon plusieurs rapports publiés, dont Ars Technica. Amazon n’a pas pu être immédiatement contacté pour commenter.

Amazon Sidewalk est un réseau partagé à faible bande passante qui, selon le géant de la technologie, permettra non seulement à vos appareils de mieux fonctionner, mais aidera également à localiser les objets perdus.

Le réseau partage « une petite partie de votre bande passante Internet qui est mise en commun pour vous fournir ces services ainsi qu’à vos voisins », lit-on dans une description sur le site Web d’Amazon. « Et quand plus de voisins participent, le réseau devient encore plus fort. »

Amazon affirme que sa fonction Sidewalk comporte plusieurs niveaux de confidentialité et de sécurité pour protéger vos informations personnelles, mais les utilisateurs auront la possibilité de désactiver Sidewalk s’ils décident de ne pas participer.

Les propriétaires de Ring disposant d’un appareil éligible peuvent se retirer en visitant le centre de contrôle de l’application Ring ou du site Web Ring. Les clients qui possèdent un appareil Echo éligible peuvent apporter des modifications dans les paramètres de l’application Alexa.

Voici la liste des appareils qui, selon Amazon, prennent en charge Sidewalk :

Ring Floodlight Cam (2019)

Ring Spotlight Cam Wired (2019)

Support de came pour projecteur à anneau (2019)

Echo (3e génération et plus récent)

Echo Dot (3e génération et plus récent)

Echo Dot for Kids (3e génération et plus récent)

Echo Dot avec horloge (3e génération et plus récent)

Echo Plus (toutes générations)

Echo Show (tous modèles et générations)

Point d’écho

Studio Echo

Entrée d’écho

Echo Flex

Sidewalk sera également pris en charge par Tile, les propriétaires de trackers Bluetooth peuvent utiliser pour garder un œil sur leurs clés, leur portefeuille ou d’autres objets importants.

