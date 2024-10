Appareils portables, applications et IA pour façonner l’avenir des appareils de santé

La conférence HLTH à Las Vegas cette semaine a fourni des indications sur la direction vers laquelle se dirige l’avenir des technologies de la santé. Les gadgets et technologies présentés comprenaient une application capable de fournir des informations vitales avec un simple scan du visage, des boucles d’oreilles capables de suivre les paramètres de santé et un stéthoscope alimenté par l’IA.

Axios : un aperçu de l’avenir des gadgets de santé



Avec juste une image de votre visage et l’aide de l’intelligence artificielle, une nouvelle application iPhone peut vous indiquer votre fréquence cardiaque, votre tension artérielle, votre saturation en oxygène et même si vous dormez suffisamment. L’application de FaceHeart Vitals faisait partie d’une série d’appareils de santé numérique exposés cette semaine à la conférence HLTH à Las Vegas, qui offrait un aperçu de la manière dont les entreprises de santé numérique envisagent les plus gros problèmes des soins de santé. (Roseau, 25/10)

Dans d’autres actualités de l’industrie de la santé –

Reuters : La croissance des bénéfices de Sanofi dépasse l’opinion du marché grâce au démarrage précoce des ventes de vaccins



Le fabricant français de médicaments Sanofi a publié vendredi une croissance de ses bénéfices plus forte que ce que les analystes attendaient au troisième trimestre, stimulée par un début plus précoce que prévu de la saison de vaccination. Le résultat opérationnel trimestriel des activités, hors éléments exceptionnels, a augmenté de 14,4% à 4,6 milliards d’euros (5,0 milliards de dollars), dépassant l’estimation moyenne des analystes de 4 milliards d’euros selon un sondage publié sur le site Internet de l’entreprise. (Hamburger, 10/25)

Reuters : Septerna, développeur de médicaments soutenu par Goldman, lève 288 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis



La société de biotechnologie Septerna a annoncé jeudi avoir levé 288 millions de dollars lors de son introduction en bourse, qui a été augmentée à deux reprises, signe de l’optimisme des investisseurs à l’égard de ce secteur à forte intensité de capital. Septerna a vendu 16 millions d’actions dans le cadre de l’offre à 18 dollars pièce. Plus tôt dans la journée, le développeur de médicaments avait déjà augmenté son offre à près de 15,3 millions d’actions, contre 10,9 millions d’actions, et avait déclaré qu’il visait à vendre à 18 dollars l’unité, contre une fourchette cible antérieure de 15 et 17 dollars par action. (Basilic Kannagi, 24/10)

Soins de santé modernes : les finances du CHS sont alourdies par les refus des payeurs de Medicare Advantage



Les refus de payeur de Medicare Advantage et l’ouragan Hélène ont mis un frein aux résultats des bénéfices du troisième trimestre des systèmes de santé communautaire. CHS continue de faire face à l’augmentation des refus des payeurs et des déclassements de codage, a déclaré le PDG Tim Hingtgen aux analystes lors de l’appel aux résultats de jeudi. Il a déclaré que le système de santé à but lucratif a mis en place un programme amélioré d’examen de l’utilisation et centralisé ses services de médecins-conseils au cours des deux dernières années pour s’assurer que le CHS reçoive un paiement approprié pour les soins qu’il fournit. (Hudson, 24/10)

Statistique : General Catalyst lève 8 milliards de dollars, dont 750 millions de dollars pour les soins de santé



Le géant du capital-risque General Catalyst a levé 8 milliards de dollars de nouveaux capitaux, dont 750 millions de dollars réservés aux investissements dans les soins de santé, alors que son acquisition d’un hôpital doté d’un filet de sécurité dans l’Ohio fait l’objet d’un examen réglementaire. Le Fonds XII comprend 4,5 milliards de dollars pour les fonds dédiés aux capitaux d’amorçage et de croissance, 1,5 milliard de dollars pour la création de nouvelles entreprises et 2 milliards de dollars de « comptes gérés séparément », a indiqué la société. Il n’a pas été précisé dans l’immédiat comment les 750 millions de dollars de fonds de santé seraient répartis entre l’investissement et la création. (Ravindranath, 24/10)

