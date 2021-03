Appareils photo Samsung Galaxy A52 détaillés

Il y a plusieurs semaines, nous avons eu une fuite assez détaillée concernant le prochain Galaxy A52 de Samsung. Le téléphone sera disponible dans les versions 4G et 5G, cette dernière offrant un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un chipset Snapdragon 750G plus élevés, tandis que le modèle 4G obtiendra un écran de 90 Hz et un SoC SD 730G.

À présent, Roland Quandt donne plus de détails sur les caméras pour les deux variantes A52 qui comporteront les mêmes quatre capteurs. Le principal est un vivaneau 64MP avec OIS et une taille de pixel de 0,8 µm. Il existe également un module ultra-large de 12 MP avec un champ de vision de 123 degrés et une taille de pixel de 1,12 µm et deux modules de 5 MP pour la macrophotographie et les données de profondeur. De plus, nous obtenons plus de confirmation sur les taux de rafraîchissement de l’écran qui sont de 90 Hz pour le modèle 4G et de 120 Hz pour la version 5G. Les deux offriront une luminosité maximale de 800 cd / m2.







Samsung Galaxy A52 4G et Galaxy A52 5G

Les deux modèles A52 arboreront des panneaux FHD + de 6,5 pouces avec des perforations pour la caméra selfie 32MP et les lecteurs d’empreintes digitales sous l’écran. Les autres spécifications incluent des batteries de 4500 mAh avec une charge de 25 W, Android 11 avec One UI 3.1 et jusqu’à 8 Go de RAM avec 256 Go de stockage, les deux modèles étant également dotés d’une extension microSD.

Le duo Galaxy A52 devrait être lancé plus tard ce mois-ci avec le modèle 4G à 349 € en Europe, tandis que l’A52 5G sera vendu au détail à 429 €.

