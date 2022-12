Appareils photo iPhone 14 Pro vs 13 Pro : toutes les différences

Cette histoire fait partie Point focal iPhone 2022la collection d’actualités, d’astuces et de conseils de Crumpe sur le produit le plus populaire d’Apple.

L’iPhone 14 Pro d’Apple dispose de plusieurs systèmes de caméras et d’améliorations des performances qui ont conduit à critiques stellaires, comprenant un capteur de 48 mégapixels et la nouvelle technique de traitement d’image de la société appelée Photonic Engine. Cela donne immédiatement à l’iPhone 14 Pro un avantage sur l’année dernière iPhone 13 Pro et 13 Pro Maxdu moins sur papier.

Mais ces nouvelles fonctionnalités matérielles et logicielles font-elles réellement une différence dans le monde réel ?

Pour le savoir, j’ai comparé les caméras des deux téléphones dans une série de situations difficiles autour de San Francisco. Toutes ces photos ont été prises dans l’application appareil photo par défaut sur l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 13 Pro, tous deux exécutant la dernière version d’iOS 16.

Vous pouvez en savoir plus dans une plongée approfondie sur le améliorations spécifiques du système de caméra de l’iPhone 14 Pro, par mon collègue Stephen Shankland. Patrick Holland de CNET a également un excellente analyse des photos de l’iPhone 14 Pro et comment le moteur photonique aide à améliorer la qualité des photos dans des conditions d’éclairage difficiles.

Lexy Savvides / Crumpe



Le capteur iPhone 14 Pro de 48 mégapixels capture plus de détails

Sur le plan matériel, le plus grand changement entre les deux téléphones est le nouveau capteur de 48 mégapixels du 14 Pro sur l’appareil photo grand angle principal qui est également physiquement plus grand que l’ancien iPhone, ce qui fait tout autant de différence pour la qualité de la photo que l’augmentation de mégapixels. Le 13 Pro utilise un capteur de 12 mégapixels.

À l’aide d’une technique appelée pixel binning, l’iPhone 14 Pro réunit quatre pixels en groupes pour capturer des photos de 12 mégapixels avec plus de détails. Vous pouvez également prendre une image complète de 48 mégapixels si vous photographiez au format ProRaw d’Apple, ce qui donne aux photographes plus de flexibilité lorsqu’il s’agit d’éditer et de récupérer les détails des ombres et des hautes lumières parmi de nombreux autres avantages.

Sous un bon éclairage, les prises de vue de 12 mégapixels de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 13 Pro se ressemblent à un grossissement réduit, et il n’est peut-être pas si facile de faire la différence. C’est lorsque vous poussez un peu que les avantages du nouveau capteur et du traitement d’image du 14 Pro deviennent évidents.

Dans les images ci-dessous que j’ai capturées dans le Golden Gate Park de San Francisco, les troncs d’arbres sont plus définis et plus nets sur la photo de l’iPhone 14 Pro que ceux du 13 Pro. Les zones de détails fins, comme l’herbe, conservent également beaucoup plus de résolution. Vous pouvez cliquer sur l’image en pleine résolution de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 13 Pro pour comparer plus facilement.

L’objectif de l’iPhone 14 Pro sur la caméra arrière principale a également un champ de vision plus large que celui du 13 Pro : 24 mm contre 26 mm. Cela signifie que vous pouvez obtenir un peu plus dans votre prise de vue, ce qui peut être particulièrement utile pour la photographie de paysage.

L’iPhone 14 Pro peut prendre des photos avec un zoom 2x

L’iPhone 14 Pro a également un autre tour dans sa manche : le capteur de 48 mégapixels peut également prendre des photos de 12 mégapixels avec un zoom optique 2x efficace. Vous verrez une nouvelle option 2x dans l’interface de la caméra. Cela recadre le centre de l’image à haute résolution pour vous donner immédiatement plus de flexibilité avec la distance focale, sans avoir besoin d’un quatrième objectif. L’iPhone 13 Pro peut également prendre des photos avec un zoom 2x, mais il utilise un zoom numérique et n’a pas la même qualité ou le même niveau de détail que cette nouvelle technique.

Je trouve que la nouvelle option 2x sur l’iPhone 14 Pro aide avec le mode portrait. Au lieu d’offrir simplement des options 1x et 3x comme sur l’ancien téléphone, il peut également prendre des photos en mode portrait à 2x. Cela se traduit par des clichés plus naturels à mes yeux. Je trouve que c’est plus flatteur sur les traits du visage que le regard large de 1x ou la perspective agrandie à 3x.



iPhone 14 Pro vs 13 Pro : mode faible luminosité et nuit

L’iPhone 14 Pro dispose d’un nouveau pipeline de traitement d’image pour aider à améliorer les prises de vue de moyenne à faible luminosité. Combiné avec le plus grand capteur, je peux voir la différence par rapport à l’iPhone 13 Pro sur toutes les photos que j’ai prises au crépuscule. Dans les photos ci-dessous, jetez un œil aux détails capturés sur les branches des arbres par la ligne d’horizon.

Le nouveau téléphone offre également une meilleure réduction du bruit en cas de faible luminosité, sans que le mode nuit ne soit activé. La plage dynamique est également améliorée en basse lumière, capturant plus de détails dans les ombres et les hautes lumières que l’ancien téléphone.

Pour les prises de vue en mode nuit en particulier, les deux téléphones utilisent des temps d’exposition similaires allant de 1 à 3 secondes selon les conditions d’éclairage. L’image de l’iPhone 14 Pro ci-dessous présente une balance des blancs plus précise dans l’ensemble et des détails légèrement meilleurs lorsque vous effectuez un zoom avant.

Le mode action est la star de l’enregistrement vidéo de l’iPhone 14 Pro

L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 13 Pro tournent en 4K jusqu’à 60 ips. L’image vidéo est similaire lors du tournage sur la caméra arrière principale. Mais l’iPhone 14 Pro déverrouille des outils vidéo supplémentaires comme le mode Action. C’est comme avoir un cardan attaché à votre téléphone pour donner des résultats fluides lors du déplacement, sauf que vous n’avez pas besoin de matériel supplémentaire – tout se fait dans le téléphone.

Le mode Action recadre légèrement votre image et fait passer la résolution de 4K à 2,8K. Mais je pense que les résultats sont incroyablement impressionnants, surtout par rapport à la même vidéo tournée sur l’iPhone 13 Pro.

J’ai poursuivi mon chiot, j’ai fait du jogging le long de la plage et pris un travelling rapide devant une chute d’eau dans le parc avec le mode Action, et les résultats ont été remarquables. L’image vidéo de l’iPhone 14 Pro donne l’impression que je filmais avec un stabilisateur, lissant même les mouvements saccadés soudains. La vidéo de l’iPhone 13 Pro semble beaucoup plus fragile. Vous pouvez voir ces exemples de modes d’action dans la vidéo ci-dessous ou en haut de cette page.

L’iPhone 14 Pro a de grandes améliorations de l’appareil photo, mais l’iPhone 13 Pro est toujours impressionnant

Le dernier iPhone d’Apple présente des avantages significatifs par rapport à l’iPhone 13 Pro de l’année dernière en ce qui concerne la capture de photos et de vidéos. Surtout, vous n’avez pas besoin de vous considérer comme un photographe sérieux ou professionnel pour profiter de ce capteur de 48 mégapixels. Mais l’iPhone 13 Pro est toujours au sommet de son art dans la plupart des autres domaines et offre toujours l’un des meilleurs appareils photo polyvalents que vous puissiez obtenir.

