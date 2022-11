Appareils photo d’alpinisme de l’expédition de 1937, réputés perdus, récupérés au glacier du Yukon

Une expédition de 85 ans dans la nature sauvage enneigée a de nouveau fait l’actualité après la découverte surprenante d’images éventuellement perdues lors d’une récente expédition. L’équipe de sept membres du Griffin Post était sur le point d’abandonner et de revenir du glacier Walsh dans le parc national Kluane au Yukon après une mission de recherche de 6 jours. La moitié de son équipage s’était déjà envolé et le mauvais temps était sur le point de s’installer. Ils interrompaient presque leur mission, la mission consistant à localiser le matériel d’une expédition de 1937 au même endroit, dirigée par le légendaire alpiniste Bradford Washburn.

Cependant, une heure seulement avant le retour, l’équipe a commencé à découvrir du matériel et des engins qui appartenaient sans aucun doute à l’expédition de 1937.

En 1937, un autre explorateur de renom, Robert Bates, accompagna Bradford lors de son voyage dans la nature sauvage du Yukon pour gravir le mont Lucania. Bien que l’ascension ait été réussie, le glacier Walsh, à 8 750 pieds (2 670 m) au-dessus du niveau de la mer, est devenu périlleux pour faire atterrir un avion en raison du mauvais temps. Cela les a obligés à faire la descente à pied mais ils ont dû abandonner leur lourd équipement pour revenir.

Ils ont parcouru 100 miles pour se mettre en sécurité, se débarrassant de leurs fournitures et de leur équipement en cours de route, y compris des caméras que Washburn, également un photographe as, avait utilisées pour capturer des images pendant le voyage. L’explorateur avait décidé de revenir plus tard pour la caméra mais cela ne s’est jamais produit.

Il se trouve qu’en 1920, Griffin Post, lui-même explorateur passionné, a lu l’histoire de l’appareil photo perdu de Washburn et a décidé de le retrouver. Il a pris l’aide de Dora Medrzyka, doctorante en glaciologie, qui a entrepris la mission de retrouver l’engin perdu et a réussi. Il a utilisé sa poignée de médias sociaux pour raconter l’histoire au monde.

Le paysage avait été modifié par le passage du glacier, de sorte que l’équipage n’a pas pu simplement retourner à l’endroit où Washburn et Bates avaient laissé les caméras. Le glacier Walsh ne bouge pas au même rythme que les autres glaciers, selon le Dr Medrzycka. Il avance plus vite pendant un an ou deux toutes les quelques décennies car, contrairement à d’autres, c’est un glacier en pleine ascension.

Cela a posé des problèmes, mais le sixième jour, l’équipe de Griffin a fini par localiser une partie de la caméra aérienne F-8 chérie de Washburn ainsi que deux caméras cinématographiques et de vieux équipements d’escalade, des tentes et des ustensiles de cuisine. Des efforts sont faits pour récupérer le film de la caméra. L’autre équipement appartient maintenant à une équipe de conservateurs de Parcs Canada, qui travaille à la préservation des artefacts.

