Appareils de dépistage du cannabis devant être utilisés par la GRC des Territoires du Nord-Ouest

Yellowknife –

La GRC des Territoires du Nord-Ouest a commencé à utiliser une technologie de dépistage du cannabis en bordure de route qui a fait l’objet de critiques de la part d’avocats de la défense ailleurs au Canada.

Les gendarmes du territoire ont annoncé à la fin du mois dernier qu’ils avaient déployé des dispositifs conçus pour prélever un échantillon de salive et tester la présence de tétrahydrocannabinol, également connu sous le nom de THC, la principale substance psychoactive du cannabis. Ils ont dit que la technologie les aiderait à détecter les conducteurs aux facultés affaiblies et à rendre les routes plus sûres.

Mais certains avocats de la défense pénale ont exprimé des inquiétudes quant à la capacité de ces appareils à fournir des résultats de test fiables, en particulier par temps froid. Ils soutiennent que la technologie n’est pas efficace pour déterminer si quelqu’un a les facultés affaiblies.

“Cela peut conduire à l’arrestation de personnes qui sont en fait innocentes”, a déclaré Kyla Lee, une avocate basée à Vancouver.

Lee a déclaré que la recherche a montré que les appareils peuvent être plus susceptibles de fournir de faux résultats à des températures extrêmement froides, et le mouvement pendant l’analyse pourrait également affecter les résultats. Elle a ajouté que même si les appareils peuvent fournir un résultat de test positif ou négatif, ils n’indiquent pas la quantité de THC pouvant être présente dans le sang d’une personne.

Lee a récemment représenté une femme de la Nouvelle-Écosse dans une contestation constitutionnelle de la loi qui autorise la technologie de dépistage des drogues en bordure de route au Canada.

Michelle Gray, qui utilise du cannabis pour la sclérose en plaques, a vu sa voiture confisquée et son permis suspendu pendant une semaine après avoir échoué à un test de salive de cannabis à un poste de contrôle routier en 2019, même si elle a réussi un test de sobriété le même soir.

“La technologie n’existe tout simplement pas encore pour permettre à la police de déterminer l’affaiblissement dû à la drogue en utilisant un équipement physique”, a déclaré Lee.

Lee attend une décision sur la contestation constitutionnelle en Nouvelle-Écosse. Elle a dit qu’elle s’attend à ce qu’il y ait d’autres contestations judiciaires dans d’autres juridictions canadiennes où ces appareils sont utilisés, y compris les Territoires du Nord-Ouest.

Il existe deux appareils approuvés pour le dépistage du cannabis en bordure de route au Canada : le Drager DrugTest 5000 et le système de test mobile Abbott SoToxa. Les entreprises qui fabriquent les appareils recommandent de les utiliser à des températures non inférieures à 4 C et 5 C, respectivement.

Cpl. Andree Sieber du service de police de Regina, qui a commencé à utiliser des dispositifs en bordure de route pour détecter la consommation de cannabis au début de 2020, a déclaré que les agents amènent les conducteurs à leurs véhicules pour des tests afin d’éviter les problèmes liés aux conditions météorologiques ou aux températures.

« Nous l’avons utilisé pendant toutes les saisons ici à Regina », a-t-elle déclaré. “Nous avons des hivers très froids et des journées assez froides et enneigées et vous demandez à la personne de revenir avec vous dans votre véhicule où il est chauffé et ce n’est pas un problème.”

Sieber a déclaré que plus une personne a consommé de THC, plus elle est susceptible de montrer des signes de facultés affaiblies et d’être testée positive.

La GRC a déclaré que les dispositifs de dépistage en bordure de route ne sont qu’un des outils qu’ils utilisent pour détecter et enquêter sur les conducteurs aux facultés affaiblies par la drogue parallèlement aux observations des agents. Ils ont déclaré que les tests de sobriété sur le terrain et les experts en reconnaissance de drogues restent les principaux outils d’application.

“Les policiers se fient à ce qu’ils voient et entendent, ainsi qu’à ce qu’ils sentent lorsqu’ils enquêtent sur des conducteurs avec facultés affaiblies”, a déclaré la GRC dans un communiqué écrit. “Indépendamment de la façon dont une drogue est consommée, il y a des signes de cette consommation et la police est formée pour les reconnaître.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 13 août 2022.



Cette histoire a été produite avec l’aide financière du Meta et de la Canadian Press News Fellowship.