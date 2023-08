Appareils de consignation électronique requis pour les camions commerciaux en Colombie-Britannique le 1er août

Le gouvernement de la Colombie-Britannique rend obligatoire l’utilisation de dispositifs de consignation électronique dans tous les véhicules commerciaux en Colombie-Britannique

L’exigence entre en vigueur dans toute la Colombie-Britannique le mardi (1er août).

Les ELD suivent automatiquement le temps passé par les conducteurs au volant et leur introduction est conforme à la réglementation fédérale que Transports Canada a établie pour le secteur du camionnage interprovincial en 2021 avec toutes les provinces et tous les territoires derrière la mesure.

L’application de la réglementation fédérale a commencé le 1er janvier et l’exigence relative aux ELD en Colombie-Britannique a été annoncée en février, donnant aux transporteurs de la Colombie-Britannique six mois pour installer des ELD dans leurs flottes et suivre la formation des conducteurs et des répartiteurs.

Le gouvernement espère que les ELD réduiront la probabilité de conduire en état de fatigue et contribueront à garantir que les conducteurs respectent le temps de conduite réglementaire autorisé par jour.

Les dirigeants des communautés situées le long des principales autoroutes telles que Clearwater et Barriere ont fait pression sur le gouvernement pour que les ELD soient un moyen de réduire le nombre croissant d’accidents et de décès en réduisant les risques associés à la fatigue du conducteur.

