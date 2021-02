Appareils compatibles, fonctionnalités et plus

Google a publié le premier aperçu pour les développeurs de sa prochaine version d’Android, Android 12. Android 12 devrait commencer à se déployer plus tard cette année. La publication de Google intervient peu de temps après que plusieurs rapports aient divulgué quelques fonctionnalités d’Android 12, y compris des éléments tels que des widgets repensés, un système de thème en profondeur et le nom du dessert spéculé. Le premier aperçu pour les développeurs d’Android 12 est destiné aux développeurs pour préparer leurs applications pour la prochaine version d’Android. L’aperçu Android 12 Developer est disponible au téléchargement sur les smartphones Google Pixel et les développeurs peuvent également consulter les nouvelles fonctionnalités et les modifications à l’aide de l’émulateur Android.

Google a annoncé l’aperçu du développeur Android 12 dans un article de blog. La version d’aperçu pour les développeurs d’Android 12 peut être téléchargée sur des appareils tels que Google Pixel 3, Pixel 3XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a 5G et Google Pixel 5. Google a a également fourni des liens de téléchargement pour les appareils susmentionnés dans une page Web distincte pour les développeurs Android. Ceux qui travaillent sur les applications Android TV peuvent également obtenir le premier aperçu du développeur Android 12 via l’appareil ADT-3. Selon un calendrier partagé par Google, Android 12 sera déployé après quatre tests bêta publics qui auront lieu jusqu’en août 2021. Google a également déclaré qu’Android 12 atteindra la phase de «stabilité de la plate-forme» grâce à la quatrième étape bêta, prévue en Août. Le géant californien de Mountain View publie généralement de nouvelles versions d’Android en septembre. Il a déclaré que plus d’informations seront partagées plus tard ce mois-ci sur un Jetpack Compose, la boîte à outils moderne de Google pour la création d’une interface utilisateur native.

Voici la chronologie partagée par Google:

Android 12 Developer Preview 1: février

Android 12 Developer Preview 2: mars

Android 12 Developer Preview 3: avril

Android 12 bêta 1: mai

Android 12 Beta 2, 3: juin-juillet

Android 12 bêta 4: août

Ceux qui cherchent à télécharger l’aperçu pour les développeurs doivent noter que le premier aperçu pour les développeurs d’Android 12 est destiné spécifiquement aux développeurs et n’est pas destiné aux consommateurs finaux.

En ce qui concerne les changements, Google a mentionné dans l’article de blog qu’il travaillait à l’optimisation des transitions et des animations à travers le système pour rendre l’expérience encore plus fluide. Les applications optimiseront également leurs notifications avec des vues de contenu personnalisées basées sur un modèle standard. De plus, Android 12 apportera également des notifications plus réactives et Google dit que les utilisateurs remarqueront les changements dans le premier aperçu du développeur qui seront probablement affinés dans les mises à jour ultérieures.

Android 12 sera également plus optimisé pour les tablettes, les pliables et les téléviseurs, a déclaré Google. Le premier aperçu d’Android 12 comprend également un éditeur de capture d’écran amélioré et une fonctionnalité de partage à proximité mise à jour avec la possibilité de partager des mots de passe Wi-Fi.

Cela vient après que des rapports aient fait allusion à certaines fonctionnalités à venir d’Android 12, notamment une thématisation approfondie, un mode à une main, des captures d’écran à défilement et une meilleure répétition des notifications. Il a également été récemment rapporté que le nom du dessert pour Android 12 serait Snow Cone.