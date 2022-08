Appareils auditifs disponibles en octobre sans ordonnance

16 août 2022 – Les personnes aux prises avec une perte auditive pourront acheter des appareils auditifs sans ordonnance médicale dès la mi-octobre.

La Maison Blanche a annoncé aujourd’hui que la FDA allait aller de l’avant avec des plans visant à rendre les aides auditives disponibles en vente libre dans les pharmacies, d’autres points de vente au détail et en ligne.

Cette étape majeure vise à rendre les aides auditives plus faciles à acheter et plus abordables, ce qui pourrait permettre aux familles d’économiser des milliers de dollars.

On estime que 28,8 millions d’adultes américains pourraient bénéficier de l’utilisation d’aides auditives, selon Nombres de l’Institut national sur la surdité et autres troubles de la communication. Mais seulement 16 % environ des personnes âgées de 20 à 69 ans qui pourraient être aidées par des aides auditives en ont déjà utilisé.

Le risque de perte auditive augmente avec l’âge. Parmi les Américains âgés de 70 ans et plus, seuls 30 % qui pouvaient mieux entendre avec ces appareils les ont déjà utilisés, rapporte l’institut.

Une fois la Règle finale de la FDA entre en vigueur, les Américains souffrant d’une perte auditive légère à modérée pourront acheter une aide auditive sans examen médical, sans ordonnance ni ajustement.