Appareil sérieux à 799 $ pour les athlètes sérieux

J’ai testé Apple Watch Ultra avant sa sortie vendredi. L’Ultra est conçu pour les athlètes extrêmes et les aventuriers de plein air. J’ai beaucoup apprécié ce qu’il a à offrir, en particulier la batterie sensiblement améliorée : il a 36 heures d’autonomie lorsqu’il est utilisé normalement et durera jusqu’à 60 heures en mode basse consommation lorsqu’une mise à jour arrive plus tard cette année. C’est bien mieux que les 18 heures que vous obtenez avec la série 8, la dernière édition de l’Apple Watch standard. La résistance à l’eau, l’ordinateur de plongée sous-marine, la boussole repensée et le GPS précis pour les athlètes d’endurance sont des prouesses techniques assez remarquables pour une smartwatch. Mais une classe Peloton avec Olivia Amato est à peu près aussi extrême que mes entraînements, donc ces nouvelles fonctionnalités passionnantes m’ont été perdues. Si vous êtes comme moi et que vous faites de l’exercice pour rester en bonne santé, vous n’avez pas besoin de dépenser 799 $ pour l’Ultra.

J’utilise certaines variantes de l’Apple Watch depuis plus de cinq ans et je l’apprécie comme un excellent compagnon pour mon iPhone. Cela m’aide à me motiver à rester actif et à “fermer mes anneaux”. Recevoir des notifications lorsque je suis en déplacement et pouvoir envoyer un ping à mon iPhone depuis ma montre lorsque je l’égare (plusieurs fois par jour) m’aide à tirer le meilleur parti de mon temps. Mais comme je ne profiterai pas de la plupart des nouvelles fonctionnalités que l’Ultra a à offrir, je ne ferai pas de folies sur la montre. Voici quelques autres raisons pour lesquelles je retiens l’Ultra et la valeur qu’il pourrait vous offrir si vous êtes plus sportif que moi.

Non conçu pour les femmes

Outre le fait que je ne suis pas un athlète, il y a une autre raison pour laquelle l’Ultra ne semble pas avoir été conçu pour moi. Le cadran de la montre en titane de 49 mm a l’air ridiculement grand sur mon poignet. Je me rends compte que la grande taille est le compromis pour une batterie plus durable, mais l’Ultra n’a tout simplement pas l’impression d’avoir été créé pour le poignet d’une femme.

Pendant que je l’ai testé la semaine dernière, j’ai reçu de nombreux commentaires. “Cela a l’air ridicule sur vous”, a déclaré mon seul ami. “On dirait qu’un ordinateur est à votre poignet”, a déclaré un autre.

Trop encombrant pour le suivi du sommeil

Je n’utilise pas mon Apple Watch Series 7 actuelle pour suivre mon sommeil car c’est inconfortable et parce que la batterie ne dure que 18 heures maximum. L’Ultra a la bonne autonomie de batterie pour être utilisé comme suivi du sommeil, mais il est beaucoup trop volumineux pour être porté au lit. Comme la série 8, l’Ultra dispose d’un nouveau capteur de température qui permet le suivi du cycle menstruel avec des estimations rétrospectives de l’ovulation. Mais Apple vous recommande de porter l’Ultra au lit pour de meilleurs résultats, et comme je le trouve trop inconfortable à porter pour dormir, c’était une interdiction pour moi.

Haut-parleur plus grand pour les appels téléphoniques

Mis à part la plus grande batterie, j’apprécie vraiment le plus grand haut-parleur de l’Ultra. La montre a deux haut-parleurs qui fonctionnent ensemble, ce qui rend l’Ultra 40% plus bruyant que la série 8, selon Apple. J’utilise souvent ma montre pour prendre des appels téléphoniques, surtout pendant que je cuisine. Je pouvais entendre la différence lors de l’utilisation de l’Ultra par rapport à ma série 7. Bien que cette fonctionnalité soit vraiment censée être plus forte dans des conditions extrêmes pour le type extérieur, je l’ai également appréciée pour une utilisation régulière.

Capacités d’urgence avancées

L’Ultra a une tonne de fonctionnalités conçues pour assurer la sécurité des aventuriers. Il a un GPS plus précis, fonctionne à des températures extrêmes et a une meilleure résistance à l’eau. Bien que je ne sois pas un randonneur, j’ai utilisé l’une de ces fonctionnalités pour retrouver le chemin du retour après une promenade. Back track est un nouveau paramètre compatible GPS qui permet aux randonneurs de revenir sur leurs pas. Si vous êtes hors réseau, la fonction démarre automatiquement. Je peux voir à quel point cela serait précieux pour quelqu’un qui n’a pas de GPS ou de cellulaire et qui est perdu dans une région éloignée. Il y a un nouveau bouton d’action sur l’Ultra, que vous pouvez personnaliser pour servir plusieurs fonctions possibles. Je l’utilise pour créer des waypoints de boussole, ce qui signifie qu’il laisse tomber une épingle si je suis allé quelque part dont je veux me souvenir. L’utilisation prévue est pour les randonneurs qui voient une chute d’eau impressionnante et veulent se souvenir de son emplacement. Je serais plus susceptible de l’utiliser pour marquer un restaurant devant lequel je suis passé afin de pouvoir le rechercher plus tard. L’Ultra dispose également d’une sirène d’urgence, qui, selon Apple, peut être entendue jusqu’à 600 pieds. Lorsque l’Ultra est en mode nuit, vous pouvez également voir l’écran en noir absolu, comme j’ai essayé de le démontrer dans l’image ci-dessous. Cette fonctionnalité ne peut être utilisée que lorsque vous avez téléchargé le cadran de la montre Wayfinder, mais elle vous fournit les informations les plus vitales dans l’obscurité, telles que l’emplacement de votre boussole, qui est plus précise que jamais.

Achetez-le si vous prenez votre sport au sérieux