Appareil photo Xiaomi 13 Pro détaillé avec un capteur principal de 1 pouce, téléobjectif flottant

La série Xiaomi 13 arrive demain, et aujourd’hui, la société a révélé certaines caractéristiques clés de l’appareil photo sur le membre Pro. Selon les teasers publiés, le tireur principal aura un capteur Sony IMX989 de 50″ 1″, tandis que le téléobjectif aura un équivalent de 75 mm, soit un grossissement de 3x.

Xiaomi a révélé comment le nouveau téléobjectif « flottant » fonctionnerait dans une vidéo de 20 secondes – il rapproche les éléments pour obtenir une mise au point infinie et prendre des photos d’objets éloignés ; lorsqu’il faut faire des gros plans (jusqu’à 10 cm), les éléments s’éloignent. L’appareil photo est développé avec le savoir-faire de Leica, qui a une fois de plus sa marque au dos du téléphone.

Le Xiaomi 13 Pro est également apparu dans une vidéo pratique divulguée, révélant la conception de l’appareil photo et certaines spécifications comme MIUI 14 sur Android 13, une variante de mémoire 8/128 Go et un chipset Qualcomm avec un processeur 3,19 GHz, qui est sans surprise le Snapdragon 8 Gén 2.

Nous avons également reçu des échantillons de caméras percutants, mais depuis qu'ils ont été publiés sur les réseaux sociaux, ils ont été fortement compressés.













Échantillons de caméra au zoom 3x













Échantillons de caméras de près













Échantillons de caméra du tireur principal de 50 MP

La série Xiaomi 13 apporte la RAM LPDDR5X et le stockage UFS 4.0 pour des performances encore plus rapides. Nous attendons un Xiaomi 13 et un Xiaomi 13 Pro lors de l’événement du 1er décembre, ainsi que des annonces d’un portable Xiaomi Watch S2 et de l’interface MIUI 14.

