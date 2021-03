Appareil photo Samsung de 108 MP, zoom intégré à l’objectif et plus encore dévoilés

Le fabricant chinois de smartphones Realme a organisé hier un événement virtuel, au cours duquel la société a détaillé son innovation en matière de caméra, en partant de la série Realme 8. Realme, lors de l’événement, a annoncé que le Realme 8 Pro serait livré avec un capteur de caméra principal Samsung HM2 de 108 mégapixels – le même que celui utilisé dans le Mi 10i de Xiaomi. Outre le tireur de 108 mégapixels, Realme a déclaré que le Realme 8 Pro comportera également une technologie de zoom intégré au capteur pour offrir un zoom 3x censé être meilleur que ce que les utilisateurs obtiennent d’un objectif à zoom optique traditionnel.

Realme, lors de l’événement, a déclaré que la présence d’un tireur Samsung HM2 de 108 mégapixels apportera une exposition bien équilibrée et des détails nets dans des environnements bien éclairés et sombres. L’objectif Samsung que Realme prévoit d’utiliser sur le Realme 8 Pro a une résolution effective de 12 000 x 9 000 pixels et un grand capteur de 1 / 1,52 pouces. La technologie de zoom intégré au capteur introduite par Realme utilise un algorithme exclusif d’amélioration de la clarté pour fournir des images agrandies améliorées. La technologie recadre une image de 108 mégapixels en huit de 12 mégapixels. Cependant, au lieu de simplement recadrer une grande image, le capteur combine huit photos de 12 mégapixels à la suite pour augmenter leur clarté tout en zoomant dans une certaine zone.

Outre le capteur de 108 mégapixels et la technologie de zoom intégré à l’objectif, Realme a également annoncé un mode étoilé mis à jour qui fonctionne également avec les vidéos accélérées. Le nouveau mode est appelé Vidéo time-lapse étoilée qui utilise des photos capturées en mode Starry pour offrir de meilleures prises de vue en basse lumière en time-lapse. La fonction prend 480 secondes pour prendre 30 photos et générer une vidéo time-lapse d’une seconde.

Realme a également annoncé une nouvelle fonctionnalité vidéo accélérée à décalage d’inclinaison qui sera disponible sur la série Realme 8. Cette fonctionnalité permettra de capturer à la fois des photos avec décalage d’inclinaison et des vidéos accélérées 10 fois plus rapides. Les utilisateurs auront également la possibilité d’ajuster des paramètres tels que la forme, l’angle, la position et la taille de l’effet bokeh lors de l’utilisation du nouveau mode d’inclinaison-décalage.

Bien qu’il s’agisse d’informations suffisantes en termes de caméra, rien d’autre sur la série Realme 8 n’est connu pour le moment. Realme, lors de sa même dit que la série Realme 8 sera annoncée «très bientôt».